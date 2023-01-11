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«Ничем не может стрелять»: оккупант рассказал о больших проблемах со сдачей подлодки в РФ (Аудио-перехват)

«Ничем не может стрелять»: оккупант рассказал о больших проблемах со сдачей подлодки в РФ (Аудио-перехват)

В российском флоте наблюдаются большие проблемы. Один из оккупантов рассказал, что новая подлодка РФ, которую нужно сдать министерству обороны страны-агрессора, не готова.

В частности, она даже не стреляет. Об этом свидетельствует новый аудиоперехват, который предоставила OBOZREVATEL хакерская группировка «Фронтовые разговоры оккупантов».

Отмечается, что подводный флот оккупантов готовится идти ко дну, поскольку главный критерий эффективности выполнения оборонного заказа – перекладывание ответственности за провалы на другого.

На данный момент захватчикам необходимо отдавать в строй новую подлодку, а там ничего не готово. Она даже не стреляет. И все теперь в ожидании, кто же наберется смелости сообщить заместителю министра обороны этот досадный факт, и в результате получить от него.

Джерело: https://t.me/infonavigatorukraine/11593

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