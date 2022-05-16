«Nicht kapitulieren»: как путинский фашизм приближается к своему 1945 году

Не прошло и трех месяцев как от «Киев возьмем за несколько дней» российские власти перешли к истеричному: «нихт капитулирен!». Посол россии в США Антонов официально проблеял, что «капитуляции не будет, никогда не будет».

Ничего не напоминает? «Никогда еще клич «Мы никогда не капитулируем!» не звучал так часто, визгливо и неубедительно, но тем не менее послушно, как в последнюю зиму войны». («Последние дни Гитлера». Тревор-Роупер Хью).

Видимо, к путинскому фашизму свой 1945 год приближается, пишет автор Telegram-канала Eidmannews.

Отрицание, как известно, — первая стадия принятия неизбежного (в данном случае капитуляции). Именно на ней находится сейчас посол Антонов. Медведев, бессильно плюющийся на большую семерку из своего бложика в телеграме, продвинулся чуть дальше — перешел в стадию гнева. Те в российской верхушке, кто немного поумнее, думают о торге. Самые умные впали в депрессию. Но всех их, как и германских предшественников, ждет окончательное принятие неизбежного — то есть капитуляция.

Источник: sprotyv.info

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