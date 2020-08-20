«Никого не зарубил»: свидетели оправдали Ефремова

Свидетели со стороны актера Михаила Ефремова в ходе очередного заседания Пресненского суда, где рассматривается дело о смертельном ДТП с его участием, заявили, что артист не имел привычки водить в нетрезвом состоянии.

В Пресненском суде Москвы прошло очередное заседание по делу о ДТП со смертельным исходом с участием заслуженного артиста России Михаила Ефремова. Во время перерыва между заседаниями адвокат Ефремова Эльман Пашаев отказался перед журналистами от своих слов о том, что у его подзащитного якобы был инсульт.

«Я такого не говорил. У вас вообще где эта запись, можете показать?» – сказал он.

В свою очередь актер Никита Высоцкий, который дружит с Ефремовым на протяжении 50 лет, заявил, что не верит в имитацию им инсульта.

«Я видел сообщения СМИ, что он имитирует сердечный приступ, что хочет уйти от ответственности, но этого не может быть. Ефремову плохо и больно», — выразил уверенность Высоцкий.

В ходе заседания суда Высоцкий поделился с судом подробностями о последствиях совместных застолий.

«Я бы не сказал, что Миша склонен к провалам в памяти, но судя по тому, что произошло, эти события могли вылететь у него из головы. Иногда мы с Михаилом действительно не могли вспомнить некоторые события. Это было, когда мы выпивали», — сказал Высоцкий.

Актер был одним из первых, кто прибыл на место столкновения автомобилей 8 июня, он рассказал и о том, что увидел как очевидец.

«Я был на месте ДТП, видел, что он не в очень адекватном состоянии. Почему его допрашивали без адвоката? Михаил был растерян. Его при мне вели, и он не понимал, куда он идет. Я его окликнул, но он меня не узнал. В быту это называется шоковым состоянием», — вспомнил Высоцкий.

По словам актера, на теле его друга после аварии было множество травм.

«Повреждения, потеки, разбитые руки, ноги, живот, а все говорили, что он выскочил огурчиком! Очевидцев там я не видел. Там была куча народа, которые мерзко шутили, веселились, снимали все на телефоны», — заявил он.

Он также выразил надежду, что по результатам рассмотрения всех подробностей этого дела суд вынесет оправдательный приговор.

«Но если приговор будет обвинительным, мне, конечно, будет тяжело, но я это приму. В жизни бывают всякие ситуации, разные трагедии. Но надо разговаривать. Это же непреднамеренное убийство. Понятно, что стороны взасос целоваться не будут. Но они пойдут друг другу навстречу. Главное, им не мешать», — добавил Высоцкий.

Артист также подтвердил, что Ефремов готов оказать поддержку не только жене, брату и детям погибшего в ДТП Сергея Захарова, но также и его сожительнице Ирине Стерховой.

«Не будет такого — миллион сюда, десять туда... Но деньги есть, Михаил не может не помочь. Мы — Михаил Ефремов и его друзья — до сих пор можем и хотим помочь деньгами семье погибшего. Не могу сказать, что мы осыпем их деньгами, но материально поможем», — отметил он.

Высоцкий также ответил на вопрос адвоката стороны обвинения о том, почему Ефремов не извинился перед потерпевшими в суде.

«Он понимал, что будет брань, ругань, обвинения его в трусости. Я думаю так. Он не хотел делать это перед камерами», — сказал он.

Переполох в суде вызвало появление подруги Михаила Ефремова рестораторши Татьяны Беркович, которая оказалась знакома с адвокатом стороны обвинения Александром Добровинским.

«Я сразу после ДТП приехала в больницу и предлагала врачу купить лекарства для Захарова. Позже я предлагала помощь его гражданской жене Ирине, также мы обсуждали и помощь родственникам погибшего», — пересказала она события того вечера.

Беркович выразила уверенность в том, что ей бы удалось договориться с потерпевшими, если бы не действия Добровинского.

«Люди кормильца потеряли, они бы приняли наши деньги, если бы не Добровинский. Это жизненная большая трагедия, а то, что ты делаешь, Саша, — это твой пиар. Видимо, давно резонансных дел не было», — выступила она с критикой в его адрес.

Беркович обвинила Добровинского в том, что он намеренно «разжигает ненависть».

«Саша, то, что ты делаешь, возмутительно, это ни в какие ворота не лезет! Миша не вышел с топором на улицу и никого не зарубил. А Саша разжигает ненависть!» – заявила она.

В конце своего выступления Беркович подчеркнула, что Ефремов «никогда не садился за руль пьяным».

«Он всегда шел домой из бара пешком — его каждая собака знает на этом маршруте! Какая наркотическая зависимость!» – отметила она.

С ней согласился и поэт Андрей Орлов, друг Михаила Ефремова: «Я никогда не видел, чтобы он садился за руль пьяным. Вызывал он всегда либо трезвого водителя, либо своего театрального директора, она его подвозила. При этом иногда он выпивал, в том числе и вместе со мной».

Независимый эксперт Юрий Фиалко признался, что автотехническая экспертиза по уголовному делу в отношении Ефремова не была проведена в полном объеме из-за недостаточной материально-технической базы экспертов МВД.

«Экспертиза, проведенная специалистами МВД по делу Ефремова, в целом была сделана грамотно, а выводы, содержащиеся в ней, обоснованы. Но, с моей точки зрения, необходимо было сделать полное исследование электронного оборудования джипа Ефремова», — заявил он.

Он также отметил, что с помощью современного оборудования необходимо провести проверку того, кто, где и когда вел техническое обслуживание автомобиля актера, и где тот ремонтировался, так как на работу внедорожника мог оказать сбой электротехнического оборудования. При этом другой эксперт, выступавший со стороны обвинения, ранее подтверждал, что до столкновения автомобиль Ефремова был технически исправен.

«При анализе обстоятельств аварии нужно исследовать все возможные обстоятельства, в том числе погодные условия, как водитель воспринимает цвет своего автомобиля, аварийность этого участка дороги и даже то, была ли под сиденьем Ефремова бутылка, которая могла выкатиться и попасть под педаль акселератора», — добавил Фиалко.

Следующее заседание по делу Ефремова судья Елена Абрамова назначила на 20 августа.

Источник: www.gazeta.ru/

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