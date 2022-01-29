Нищета, страх и тотальный контроль: что сейчас происходит в оккупированном Донецке

Если вы давно не были на оккупированной территории, то есть в «ЛДНР», а ехать по каким-то причинам надо, то готовьтесь к тому, что вы постоянно будете «палиться». Вас сразу же идентифицируют, что вы чужак, приехавший из «укропии», а значит — потенциальный враг, пишет автор Telegram-канала «Вольнодумец».

Даже за два года в Донецке поменялось очень многое и не в лучшую сторону. Если вы въезжаете в Донецк вечером, то сразу же сталкиваетесь с пустыми и неосвещенными окраинами, которые в совокупности с разрухой и не ухоженностью мрачно давят на психику. В жилых домах очень мало освещенных окон. Или людей нет, или экономят?

Если вы не со знакомым или родственником, то будьте готовы, что к вашим вопросам будут относиться настороженно, пристально вглядываясь в лицо или просто отмахнутся. За время войны народ очень напуган и крайне осторожен. Мрачные не только окраины, но и люди, старающиеся не смотреть на встречного, пряча печальный взгляд куда-то вниз. Люди молча выживают в оккупации и говорить об этом не хотят. Каждый сам сделал выбор и теперь за него расплачивается.

Былой красоты Донецка и эйфории горожан нет! Озабоченность и проблемы – характерная особенность нынешнего состояния всех жителей «ДНР». У всех проблемы, всем что-то надо, но рассказать вам могут об этом только наедине.

Для стариков главная проблема – получить в Украине пенсию, так как за эти деньги они выживают. Денеэровские подачки – мизер. И вокруг этого кормится целая армия проходимцев, которые на каждом углу предлагают услуги без вас получить в Украине пенсию и оформить все необходимые документы. Куда смотрят наши органы и социальные службы – загадка?

Но еще больше рекламы «сдать в аренду и продать»: дома, квартиры, дачи, магазины, склады, участки и т.п. Бери все, что хочешь и где хочешь, только ни у кого денег на это нет. Деньги есть у властей, бизнесменов, работающих под «крышей» военных и у приехавших из России. Вот они в основном сейчас и скупают жилой фонд в Донецке. Поэтому все окраинные рынки пополняются торговцами из Осетии, Абхазии, Дагестана и намерзшихся в якутско-бурятских краях. И странное дело, приехавшие граждане России — без кокошников?

Спрашивать «как жизнь?» у местных не принято. Это могут расценить как насмешку. Одной приехавшей знакомая на такой вопрос ответила кратко — «жопа!» Другие отвечают скромно: «Раньше было лучше».

Слово Украина и что-то связанное с Украиной лучше не употреблять. Это красная тряпка с далеко идущими последствиями. Хозяева жизни в «ДНР» — военные! Они везде и все для них. Еще за пару часов до комендантского часа (23.00 – 05.00) город пустеет и отдается в руки боевиков. Об их ночных проделках отдельная история.

Из «ДНР» лучше не звонить на подконтрольную Украине территорию во избежание последующих встреч с представителями т.н. «правоохранительных органов ДНР». И не откровенничайте в соцсетях – там тотальный контроль «МГБ».

А «палитесь» вы сразу после приезда, потому как употребляете старые названия магазинов, супермаркетов, банков, ателье, остановок, соцслужб и т.п. Все уже поменялось и этим вы себя выдаете. Не говоря уже о том, если по привычке спросите: «сколько гривен за проезд?» или протяните гривны к оплате на рынке. «Не наш», — этого вам не скажут, но от пристального взгляда вам станет не по себе.

Время там идет тягуче медленно. Если вы приехали сдать на поверку счетчик или оформить какую-то справку, то это займет месяцы. Приехавший знакомый зашел к соседке подключиться к Wi-Fi. Она отвечает, что «он не подключен, так как не оплачен. Но скоро отец приедет из заработков из Якутии и оплатит…»!?

Только ступив на подконтрольную Украине территорию вы с облегчением вздохнете и не будете контролировать каждое свое слово и каждый свой шаг, боясь сказать что-то по-украински! И не случайно, все кто побывал в «ЛДНР», после поездки говорят: «Слава Богу! Вырвался из мышеловки!»

Источник: sprotyv.info

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