Низка країн НАТО влаштувала військові навчання біля кордонів з Україною та Білоруссю

Понад 10 країн НАТО одночасно проводять військові навчання в Польщі та Литві за 10 км від кордону з Білоруссю.

Про це повідомляє Defence Express.

У навчаннях Iron Wolf, що проходять у Литві, крім військових цієї країни, беруть участь сили дев'яти інших країн-членів Альянсу, зокрема Німеччини, Норвегії, Великої Британії та США. Число учасників навчань – 3,5 тис. бійців та 700 одиниць техніки.

У той же час в районі польського міста Жешув проходять військові навчання Puma. Участь в них беруть армії Польщі, Словаччини, Чехії та Угорщини, а також деякі підрозділи із Великобританії та США.

Джерело: https://t.me/hueviykharkov/85150

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