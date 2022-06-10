Низько, швидко та небезпечно

● Про деталі надання повітряної допомоги захисникам “Азовсталі” виданню “The WARZONE” розповів учасник операції з позивним “Флінт”

● Протягом тривалого часу захисники заводу “Азовсталь” у Маріуполі перебували в облозі російських військ. У них не вистачало боєприпасів, їжі та медикаментів, а кількість важко поранених зростала щодня.

● За таких умов у ГУР МО України був підготовлений план з надання допомоги захисникам “Азовсталь” із застосуванням вертольотів, який американські журналісти оцінили, як зухвалий та дуже ризикований.

> “Важливість першого польоту полягала в тому, що багато людей дивилися на цю операцію, як на неможливу, тому ми хотіли показати іншим льотчикам і військовим, що це можливо”, – розповів виданню “The WARZONE” представник ГУР МО України з позивним “Флінт”.

● Всі учасники операції цілком усвідомлювали її небезпеку. Щоб завантажити більше корисного вантажу для захисників “Азовсталі” з вертольотів було знято озброєння, щоб зменшити їх вагу.

● Враховуючи неможливість повністю прихованого проведення операції, задля введення ворога в оману було проведено складну операцію з дезінформації противника.

● Розуміючи значний ризик операції, декілька пілотів відмовилося брати в ній участь. Але перший пілот, який погодився, мав особисту причину.

> “Основною причиною, з якої він погодився це зробити, було те, що його дружина була бойовим медиком на “Азовсталі”. Вона працювала з важкопораненими бійцями, і завданням першого польоту була евакуація важкопоранених, а також її з території заводу”, – розповів “Флінт”.

● Дістатися до “Азовсталі” було непросто. Швидкий і низький політ над місцевістю з горами та перешкодами, такими як дерева та телефонні дроти, вимагали великої майстерності пілота. Крім того, у деяких випадках рейси здійснювалися вночі за допомогою приладів нічного бачення, що потребувало від пілотів відповідного досвіду користування ними.

> “Перше прибуття вертольотів здивувало захисників “Азовсталі”. Вони сказали, що ми не знаємо місця вашого відправлення, але ви прилетіли до нас з неба. Це абсолютно особливі емоції, коли після повернення, ти віддаєш поранених лікарям і розумієш, що зробив щось абсолютно неможливе. Ви відчуваєте гордість і щастя за своїх людей”, – згадує “Флінт” свій емоційний стан після приземлення.

● Але наступні польоти ставали дедалі складнішими, оскільки росіяни почали посилювати свою протиповітряну оборону.

> “Під час другого польоту вертоліт був обстріляний, але він зміг досягти точки заправки та успішно здійснив посадку”, – каже “Флінт”.

● Намагаючись обходити російську ППО, льотчики змінювали маршрути, то літаючи над землею, то над водою.

> “Мені відома ситуація, коли наш гелікоптер пролетів між двома російськими кораблями, а потім повернув праворуч і перемістився над морем на територію України”, – пригадав він.

> “Про ці операції треба писати книги та знімати фільми про останнє місце оборони Маріуполя. І я думаю, що цю історію перекажуть наші діти, – зазначив на завершення “Флінт”.

Повністю інтерв’ю можна прочитати за посиланням: https://www.thedrive.com/the-war-zone/low-fast-and-dangerous-a-firsthand-account-of-ukraines-secret-helicopter-rescue-missions

Источник: https://t.me/DIUkraine/627

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