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Низку свят відзначатимемо за Новоюліанським календарем
На засіданні архієрейського собору Православної церкви України було вирішено відзначати низку свят за Новоюліанським календарем:
● Різдво - 25 грудня
● Водохреще - 6 січня
● Покрову - 1 жовтня
● Миколая - 6 грудня
Однак зміни не стосуватимуться Великодня та Трійці.
Перехід на Новоюліанський календар відбудеться з 1 вересня.
Парафії та монастирі, які цього бажають, матимуть право використовувати старий календар.
Джерело: https://t.me/dw_ukraina/12760