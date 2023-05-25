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Низку свят відзначатимемо за Новоюліанським календарем

Низку свят відзначатимемо за Новоюліанським календарем

На засіданні архієрейського собору Православної церкви України було вирішено відзначати низку свят за Новоюліанським календарем:

● Різдво - 25 грудня

● Водохреще - 6 січня

● Покрову - 1 жовтня

● Миколая - 6 грудня

Однак зміни не стосуватимуться Великодня та Трійці.

Перехід на Новоюліанський календар відбудеться з 1 вересня.

Парафії та монастирі, які цього бажають, матимуть право використовувати старий календар.

Джерело: https://t.me/dw_ukraina/12760

Новости портала «Весь Харьков»

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