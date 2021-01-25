НКЦБФР за квартал выявила в Украине свыше 40 мошеннических финансовых проектов

На сегодняшний день общее количество таких скам-проектов составляет около 60

В течение последнего квартала 2020 года Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) обнаружила более 40 проектов, которые предлагают финансовые услуги гражданам для незаконного завладения деньгами.

Как сообщает пресс-служба регулятора, перечень подобных финкомпаний приведен на официальном веб-сайте Комиссии в разделе "Защита прав инвесторов" по ​​этой ссылке. На сегодняшний день общее количество таких скам-проектов составляет около 60.

Этот перечень включает проекты, которые якобы работают на рынке Форекс или с другими финансовыми активами, а также проекты, которые вводят в заблуждение граждан под видом сотрудничества с международными финансовыми инвестиционными компаниями.

В списке также фигурируют проекты, которые действуют по уже знакомому механизму предоставления сверхбольшого процента кэшбека под выдачу подарочных сертификатов, подобно печально известной финансовой пирамиды B2BJewelry.

Представители этих фирм представляются потенциальным жертвам как сотрудники известных и успешных финансовых компаний, которые якобы имеют большой опыт в сфере инвестиций и отличную деловую репутацию с главными офисами в международных финансовых столицах мира.

Некоторые компании имеют или делают вид, что имеют регистрацию и юридический адрес в городах Украины. О таких компаниях НКЦБФР дополнительно сообщает информацию в правоохранительные органы.

Вместе с тем, Нацкомиссия получила информацию от европейских регуляторов по ряду компаний, которые прикрываются суперуспешными компаниями по торговле акциями и другими финансовыми инструментами.

Для избегания ответственности в тех странах, где они предлагают такие услуги, эти дельцы обустраивают свои офисы в бизнес-центрах Украины.

Сейчас НКЦБФР сотрудничает с правоохранительными органами с целью привлечения соответствующих лиц к ответственности.

Учитывая активность сомнительных финансовых проектов Комиссия вместе с законодателями готовит законопроект, который содержит, в частности, нормы усиления борьбы с злоупотреблением на рынках капитала и даст возможность более эффективно предотвращать, предупреждать действиям лиц, наносящих вред гражданам.

Ранее сообщалось, что 25 сентября 2020 года система YouControl и Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку подписали меморандум о сотрудничестве.

В частности, стороны договорились о сотрудничестве для обмена опытом и повышения прозрачности бизнес-среды в Украине и снижения уровня мошенничества.

Напомним, в начале декабря специалисты по кибербезопасности СБУ блокировали деятельность группировки, участники которой присваивали деньги инвесторов, имитируя участие в электронных торгах на международных фондовых биржах.

По имеющейся информации, дельцы выманивали у пострадавших до 5 000 долларов США. После решения клиента снять свои деньги злоумышленники сообщали ему о банкротстве компании.

За время существования сделки, по предварительным оценкам, организаторы успели вывести через анонимные крипто-кошельки более $3 млн.

Источник: delo.ua

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