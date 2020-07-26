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НКЦК: Виявлено витік даних з сервісу Cloudflare, який несе загрозу для безпеки державних та приватних ресурсів

НКЦК: Виявлено витік даних з сервісу Cloudflare, який несе загрозу для безпеки державних та приватних ресурсів

Фахівці Національного координаційного центру кібербезпеки при Раді національної безпеки і оборони України виявили в DarkNet опублікований перелік з майже 3 мільйонів сайтів, які використовують сервіс Cloudflare для захисту від DDoS та ряду інших кібератак.

Сервіс Cloudflare надає мережеві послуги із приховування справжніх ІР-адрес для пом’якшення DDoS-атак, роботи служб безпеки в інтернеті та сервісів сервера розподілених доменних імен.

Опублікований перелік містить реальні ІР-адреси сайтів, що створює загрози спрямованих на них атак. Зокрема серед таких адрес 45 записів з доменом «gov.ua» та більше 6,5 тисяч з доменом «ua», зокрема, ресурси, що належать об’єктам критичної інфраструктури.

Фахівці НКЦК вже проаналізували інформацію щодо українських сайтів: інформація стосовно частини ресурсів є застарілою. Однак, інша частина залишається актуальною.

Наразі НКЦК повідомив про загрозу основним суб’єктам кібербезпеки. Спільно здійснюється оповіщення власників усіх ресурсів, ІР-адреси яких було скомпрометовано внаслідок витоку.

Власникам скомпрометованих ресурсів рекомендується, за можливості, оперативно змінити ІР-адреси розміщення веб-ресурсів та посилити моніторинг кібератак на вказані ресурси.

Нагадаємо, на початку червня 2020 року НКЦК зафіксував на території України новий тип DDOS-атаки, що використовується для блокування мереж провайдерів зв’язку.

Источник: rnbo.gov.ua

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