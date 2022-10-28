NLAW, Javelin та Panzerfaust в Білорусі

Білоруським військовим на полігоні в Осиповичах показали зразки протитанкових систем, якими воює Україна. Британський NLAW, американський Javelin, а також німецький гранатомет Panzerfaust 3.

Ймовірно, це трофеї, які були захоплені російською армією та передані білорусам. Напевно, щоб ті змогли самі оцінити особливості застосування західних ПТРК в реальності.

Насправді я побажав би білорусам, щоб їм вистачило розуму не випробовувати ці системи на собі.

Бо в нас їх дуже багато. Є ще Karl Gustaf, Matador, AT4, APILAS. І ледь не кожний солдат знає, на що тиснути в разі потреби.

Джерело: https://t.me/Tsaplienko/19072

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