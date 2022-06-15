Німеччина передумала націоналізувати дочку "Газпрому", щоб не злити Путіна, - Bloomberg

Звідки цей тваринний страх перед плюгавою нікчемою з купою пубертатних комплексів? Його солдати - лайно, яке здатне тільки грабувати мирне населення. Його танки горять від української "Стугни" як сірники. Більше половини його ракет збиває далека від ідеалу українська ППО. Його ядерна зброя - блеф чистої води.

ЗСУ нищать цих виродків - аж очерет шумить, а німці продовжують боятись навіть того, хто за 3,5 місяці війни та санкцій втратив майже половину свого військового потенціалу.

Ви хочете, щоб українці ціною життів кращої частини свого населення на блюдці принесли вам голову путіна і ключі від Кремля? Ось тільки потім не ображайтесь, що європейськими лідерами надовго стануть Британія, Польща та Україна. На правах переможців. Крапка.

Источник: https://t.me/Sharpreview/14831

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