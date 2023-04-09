Німеччина планує збільшити витрати на боротьбу з дронами через шпигунство

● Останнім часом над німецькими казармами фіксують польоти невідомих безпілотників. Зокрема, це стосується це місць, де тренуються українські солдати.

● Міноборони не коментує походження БПЛА, але джерела неодноразово вказували на слід рф.

● Зараз Бундесвер використовує систему радіоглушіння HP-47 і закуповує нові засоби подібного типу для боротьби з дронами. Процес закупівель пришвидшують, адже наявних спецзасобів замало.

Джерело: https://t.me/gruntmedia/30544

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