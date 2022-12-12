Німеччина посилить контроль над зброєю після спроби держперевороту

Федеральна міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер анонсувала посилення законодавства, яке регулює обіг зброї, у відповідь на зірваний державний переворот, що готувала група "Райхсбюргер".

Як повідомляє "Європейська правда", про це Фезер сказала в інтерв’ю Bild am Sonntag.

"Ми маємо справу не з нешкідливими божевільними, а з підозрюваними в тероризмі, які зараз всі перебувають під вартою", – наголосила глава німецького МВС, додавши, що як мінімум 1050 членів "Райхсбюргу" вже були позбавлені дозволів на зброю.

"Тут потрібен максимальний тиск з боку всіх органів влади", сказала Фезер, анонсувавши, що найближчим часом уряд "ще більше посилить законодавство про зброю".

Такі заклики раніше висловили й інші політики, оскільки серед підозрюваних виявилася колишня депутатка від ультраправої "Альтернативи для Німеччини" Біргіт Мальсак-Вінкеманн, яка навіть після того, як пішла з парламенту, мала перепустку й володіла зброєю.

Також глава МВС Німеччини сказала, що чисельність "Райхсбюргера" оцінюють у 23 тисяч людей – це на 9,5% більше, ніж торік. При цьому близько 10% із них поліція вважає потенційно схильними до насильства.

Хоча громадяни Німеччини мають право на зброю, в країні діє одне з найсуворіших законодавств, і приватне володіння вогнепальною зброєю є рідкісним явищем.

Джерело: eurointegration.com.ua

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