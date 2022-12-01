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Німецький Бундестаг визнав Голодомор геноцидом українського народу
Про це повідомляє Укрінформ.
Відповідну резолюцію схвалили більшістю голосів.
Федеральна влада має продовжити політичну підтримку пам'яті жертв Голодомору та її міжнародне оприлюднення, а також рішуче протидіяти будь-яким спробам запуску однобічних російських історичних наративів.
Україна є жертвою загарбницької війни росії, що порушує міжнародне право, та імперіалістичної політики володимира путіна і має й надалі отримувати політичну, фінансову, гуманітарну та військову підтримку, – йдеться у заяві депутатів Бундестагу.
Джерело: https://t.me/spravdi/21799