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Німецький Бундестаг визнав Голодомор геноцидом українського народу

Німецький Бундестаг визнав Голодомор геноцидом українського народу

Про це повідомляє Укрінформ.

Відповідну резолюцію схвалили більшістю голосів.

Федеральна влада має продовжити політичну підтримку пам'яті жертв Голодомору та її міжнародне оприлюднення, а також рішуче протидіяти будь-яким спробам запуску однобічних російських історичних наративів.

Україна є жертвою загарбницької війни росії, що порушує міжнародне право, та імперіалістичної політики володимира путіна і має й надалі отримувати політичну, фінансову, гуманітарну та військову підтримку, – йдеться у заяві депутатів Бундестагу.

Джерело: https://t.me/spravdi/21799

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