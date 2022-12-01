Німецький Бундестаг визнав Голодомор геноцидом українського народу

Про це повідомляє Укрінформ.

Відповідну резолюцію схвалили більшістю голосів.

Федеральна влада має продовжити політичну підтримку пам'яті жертв Голодомору та її міжнародне оприлюднення, а також рішуче протидіяти будь-яким спробам запуску однобічних російських історичних наративів.

Україна є жертвою загарбницької війни росії, що порушує міжнародне право, та імперіалістичної політики володимира путіна і має й надалі отримувати політичну, фінансову, гуманітарну та військову підтримку, – йдеться у заяві депутатів Бундестагу.

Джерело: https://t.me/spravdi/21799

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