Німецький історик отримав судовий позов після того, як порівняв путіна та Гітлера у соцмережах — DW

Райнер Цительман перепостив зображення із порівнянням диктаторів у квітні 2025 року, а повідомлення від поліції Берліна отримав у лютому 2026 року. Хто саме подав позов і з якою мотивацією, він не знає, розповів Цительман у розмові з DW, згадавши серед іншого, що періодично стикається в X з нападками тих, кого він називає «путіністами».

«Вони всі мене ненавидять, тому що я на 100 відсотків підтримую Україну», — каже історик.

Столична поліція відмовилася повідомляти подробиці, пославшись на захист особистих даних.

Позов подано за статтею 86а кримінального кодексу Німеччини, яка забороняє використання, серед іншого, позначень «антиконституційних і терористичних організацій». Як правило, мова йде про свастику, прапори або форму націонал-соціалістів, а також нацистське вітання та інші девізи. За їх використання закон передбачає грошовий штраф або позбавлення волі до трьох років. В Німеччині останнім часом було кілька позовів проти відомих публіцистів за цією статтею, але в них не йшлося про порівняння з путіним.

У випадку Цительмана претензії стосуються як мінімум пов'язки зі свастикою на руці Гітлера. Він не береться судити, чи можуть визнати порушенням саме зображення голови диктатора. Адвокат історика Александер Фрайс вважає, що «дія не підпадає під склад правопорушення, оскільки є однозначне і чітке вороже ставлення (опозиція) до Гітлера», який представлений «виключно як негативна історична постать».

"Тоді, під час так званої "судетської кризи" 1938 року, Гітлер сказав, мовляв, я хочу тільки Судети, і потім буде спокій, мені більше нічого не треба. Це була вихідна позиція в Мюнхенській угоді. Але вже через кілька місяців він увійшов на решту Чехословаччини. Схожа ситуація з путіним, який вимагає частину України. Я хотів вказати на те, що диктаторам вірити не можна", — каже Цительман.

Пост у соцмережі X Цительман згодом видалив, але як будуть розвиватися події далі, передбачити не береться. З одного боку, історик каже, що хотів би домогтися справедливості і готовий йти аж до вищої судової інстанції. З іншого — довга судова тяганина вимагає коштів і відволікає його від роботи.

Джерело: https://t.me/znua_live/241429

