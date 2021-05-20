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Німецьку бомбу вагою 250 кілограмів знайшли в Печенізькій громаді

Німецьку бомбу вагою 250 кілограмів знайшли в Печенізькій громаді

19 травня рятувальники Харківської області повідомили про розмінування 250-кілограмової німецької бомби часів Другої світової війни, яку напередодні знайшли на узліссі поблизу села П’ятницьке Печенізької громади.

Як повідомив «Слобідському краю» речник ГУ ДСНС у Харківській області Євген Василенко, німецьку бомбу SC-250 знайшли «чорні» шукачі металобрухту. Вони повідомили про свою знахідку місцевому жителю, який проживав у найближчий хаті до лісу.

- «Чорні» шукачі металобрухту сказали місцевому жителю, що в лісі знайшли стару бомбу. І запропонували йому викликати саперів. Він так і зробив. Приїхав наш співробітник, оглянув предмет та встановив, що це німецька авіабомба SC-250, яка важить 250 кілограм. Частина її знаходилася у землі. І на перший погляд здавалося, що з землі стирчіть шмат труби, - розповів «Слобідському краю» Євген Василенко.

На місці було організовано охорону. Піротехніки ДСНС вилучили бомбу з ґрунту за допомогою спеціального крану та завантажили на автомобіль. У той же день бомбу підірвали на полігоні.

За словами речника ДСНС, такі знахідки – 250-кілограмові бомби – на Харківщині знаходять рідко. Зазвичай це снаряди вагою близько 50 кілограм. Щороку в області піротехніками знешкоджується понад сотню таких небезпечних знахідок.

Источник: slk.kh.ua

Автор: Андрій Соха

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: харьков

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