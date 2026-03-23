«Інновації» з минулого: як окупанти привласнюють українські соцпроєкти на Херсонщині

Загарбники намагаються створити медійну картинку «турботи», видаючи за власні досягнення запуск соціального таксі в Каховці, Новій Каховці та сусідніх громадах. Проєкт для маломобільних груп населення подають як «унікальну ініціативу, що не має аналогів».

За даними Центру національного спротиву, ці сервіси успішно працювали в межах українських програм ще до повномасштабного вторгнення. Окупаційна адміністрація просто експлуатує готову інфраструктуру та напрацювання громад, переклеюючи на них свої логотипи.

Замість реальних інвестицій — звичайне копіювання українських проєктів для створення ілюзії розвитку регіону. Весь «професіоналізм» команди окупантів звівся до привласнення чужих ідей та майна.

Джерело: https://t.me/sprotyv_official/8386

