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Ночной поджог - сгорел внедорожник

Ночной поджог - сгорел внедорожник

Ночью в Харькове на ул. Салтыкова-Щедрина, 61 загорелся автомобиль Land Rover Freelander. Как сообщили в Главном управлении Госслужбы по ЧС Украины в Харьковской области, информация об этом поступила 27 января в 1:31.

Машина 2004 года выпуска была припаркована на дороге недалеко от частного сектора. На момент их прибытия спасателей автомобиль был полностью охвачен пламенем на площади около 4 кв.м. В 1:44 пожар был локализован, а в 2:08 полностью ликвидирован. Предполагаемая причина пожара - занесение открытого источника огня.

Агентство Телевидения Новости

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Темы: авто, пожар

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