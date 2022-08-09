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Ночью Харьков опять был обстрелян

Ночью Харьков опять был обстрелян

Ночью Харьков опять был обстрелян. Приблизительно в 2:10 прозвучала серия взрывов, не менее 4-х.

На данный момент спасатели смогли обнаружить только два последствия ночных прилетов. В Индустриальном районе фактически на пустыре повреждена электроопора и трамвайные рельсы. Еще один прилет в районе окружной рядом с двухэтажным строением, не имеющим никакого отношения с военной инфраструктуре. Осколками поврежден фасад, частично крыша, выбиты окна.

Информации о том, что кто-то пострадал - нет.

Джерело: https://t.me/ihor_terekhov/397

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