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Ночью на Чернышевского сгорел «Mercedes»

Ночью на Чернышевского сгорел «Mercedes»

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Харьковской области, пожар произошел 29 марта в 3:45 во дворе дома на ул. Чернышевского, 28а. На момент прибытия спасателей горел моторный отсек и частично салон люксового авто на площади около 2 квадратных метров. 

Подав пожарный ствол на тушение огня, пожарные уже в 3:58 локализовали его. Окончательно удалось ликвидировать его в 04:30.

Выяснением обстоятельств ЧП занимаются правоохранители.

Агентство Телевидения Новости

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Темы: пожар

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