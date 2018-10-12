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Ночью на парковке одновременно сгорели четыре машины

О возгорании автомобилей на парковке, около 17-ти этажного дома по улице Рымарской, 25 к пожарным поступило сразу несколько сообщений. Свидетели сообщали, что горят четыре автомобиля Mersedes, Audi, Volkswagen и Chevrolet, а огонь начинает распространяться на другие припаркованные авто, и даже на дом.

Игорь Лупандин, пом. нач. ГУ ГСЧС в Харьк. обл.

К месту пожара было направлено три отделения на автоцистернах и по приезду было установлено, что четыре автомобиля которые расположены, которые стояли возле жилого дома были практически полностью охвачены огнём и находившийся рядом автомобиль он был частично повреждён от воздействия высокой температуры.

Так в результате пожара кроме полностью сгоревших авто, пострадал еще Lanos, а также несколько дверей на первом этаже дома и окно с обшивкой балкона на втором. Площадь пожара составляла около 20 квадратных метров, рассказывает пом. нач. ГУ ГСЧС в Харьк. обл. Игорь Лупандин.

Игорь Лупандин, пом. нач. ГУ ГСЧС в Харьк. обл.

Никто не пострадал, никто не погиб. На месте пожара работало 15 человек личного состава. В пять часов ноль пять минут пожар был ликвидирован.

На месте работала следственно-оперативная группа, также были привлечены специалисты ГСЧС, заключает Игорь Лупандин, и добавляет, что сейчас предварительно рассматриваются две причины возгорания автомобилей. Следователи проверяют возможность пожара из-за технической неисправности, и вероятный поджог.

Игорь Лупандин, пом. нач. ГУ ГСЧС в Харьк. обл.

Как одна из возможных причин возникновения пожара - это занос открытого источника огня неизвестным лицом. Практически одновременно четыре автомобиля  и одинаковая площадь  и в одном и том же месте находился очаг пожара, то есть  в моторном отсеке.

Впрочем, окончательная причина пожара будет известна после проведения всех необходимых экспертиз. Сумма нанесенного ущерба пока также устанавливается.

Агентство Телевидения Новости

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Темы: авто, пожар

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