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Ночью на Салтовке загорелась машина
Пожар случился сегодня, 2 июля в 01:47. Во дворе многоэтажки на улице Бучмы, 22 загорелся микроавтобус Opel Vivaro.
Об этом рассказал Дмитрий Чайка, сотрудник отдела коммуникаций облуправления ГСЧС.
По его словам, горел моторный отсек и салон микроавтобуса .
На ликвидацию пожара выезжали 2 автоцистерны. Меньше чем за 15 минут пожарные остановили распространения огня. В 2:19 возгорание погасили.
В результате пожара никто не пострадал. Его причины устанавливаются.
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