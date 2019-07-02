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Ночью на Салтовке загорелась машина

Ночью на Салтовке загорелась машина

Пожар случился сегодня, 2 июля в 01:47. Во дворе многоэтажки на улице Бучмы, 22 загорелся микроавтобус Opel Vivaro.

Об этом рассказал Дмитрий Чайка, сотрудник отдела коммуникаций облуправления ГСЧС.

По его словам, горел моторный отсек и салон микроавтобуса .

На ликвидацию пожара выезжали 2 автоцистерны. Меньше чем за 15 минут пожарные остановили распространения огня. В 2:19 возгорание погасили.

В результате пожара никто не пострадал. Его причины устанавливаются.

Агентство Телевидения Новости

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Темы: пожар

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