Ночью одна из ракет попала в промышленное предприятие Николаевской области, - спикер ОК «Юг» Наталья Гуменюк в эфире телемарафона

Российская армия нанесла ночью удар по югу страны ракетами Х-22 с Черного моря.

«Есть попадание в одно из промышленных предприятий, разрушен цех, но человеческих потерь нет, есть также попадание в поля в Херсонской и Николаевской областях», - заявила Гуменюк.

Джерело: https://t.me/u_now/96135

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