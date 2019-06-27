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Ночью разгромили офис политической партии
Инцидент произошел 27 июня около 3:40 на улице Харьковская набережная.
Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, известные разбили стекло в помещении общественной приемной депутата ВР Украины.
Охранник сообщил, что услышал звук, но на улице никого не увидел.
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и руководство Киевского отдела полиции. Сотрудники полиции изъяли вещественные доказательства.
Данный факт внесен в Журнал единого учета заявлений и сообщений. Решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР.
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