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Ночью разгромили офис политической партии

Ночью разгромили офис политической партии

Инцидент произошел 27 июня около 3:40 на улице Харьковская набережная.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, известные разбили стекло в помещении общественной приемной депутата ВР Украины.

Охранник сообщил, что услышал звук, но на улице никого не увидел.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и руководство Киевского отдела полиции. Сотрудники полиции изъяли вещественные доказательства.

Данный факт внесен в Журнал единого учета заявлений и сообщений. Решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР.

Агентство Телевидения Новости

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