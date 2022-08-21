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Харківщина. 21 серпня

Харківщина. 21 серпня

Цієї ночі обстрілів м. Харків не зафіксовано, втім російські окупанти завдавали ракетних ударів по Харківській області.

Близько опівночі з м. Бєлгород був зафіксований пуск ракет. В смт Рогань Харківського району 1 ракета влучила в недобудований приватний будинок, сталася пожежа. 2 людей – чоловік 36 років та 24-річна жінка - зазнали поранення.

Удар 2 ракетами зафіксований в селищі Докучаєвське Харківського району, пошкоджені господарчі будівлі закладу освіти. Сталася пожежа на відкритій території. Без постраждалих.

▪️Протягом минулої доби ворог продовжив тероризувати мирне населення Харківщини обстрілами. Під вогнем були м. Харків, Харківський, Богодухівський та Ізюмський райони області. Пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди, горіли гаражі, офісні споруди.

На місці влучання 18 серпня ракети у триповерховий житловий будинок в Салтівському районі, вчора продовжувалися пошукові роботи. Знайдено тіла ще 3 загиблих. Таким чином, наразі загальна кількість загиблих від цього удару налічує 18 людей.

▪️На лінії зіткнення тривають активні бойові дії. Ворог постійно обстрілює наші позиції з танків та артилерії, використовує авіацію. В районі Ізюма ворог намагався вести розвідку боєм у напрямку Пасіка – Богородичне, але зазнав невдачі.

Окупанти намагалися вести наступ у напрямках Бражківка – Нова Дмитрівка і Сулигівка – Нова Дмитрівка. Під вогнем наших захисників відступили з відчутними втратами.

Наші військові продовжують успішно боронити Харківщину та щодня знищують окупантів та їхню техніку. Віримо в ЗСУ, Слава Україні!

Джерело:. Олег Синєгубов (https://t.me/synegubov)

Новости портала «Весь Харьков»

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