"Nord Stream 2": в операторі ГТС розповіли про сценарії, якщо російський газ піде в обхід України

Голова ГТС Сергій Макогон розповів про сценарії у разі добудови "Nord Stream 2", якщо російський газ піде в обхід України.

Його інтерв'ю в економічній газеті Угорщини "Вілаггаздашаг" опубліковано на сторінці посольства України у Facebook. https://www.facebook.com/ukran.nagykovetseg.magyarorszag/posts/3343053882462723

"Ми розробили декілька сценаріїв. Оскільки в Україні – найбільший внутрішній ринок споживання газу в Східній Європі розміром 30 млрд куб. м, а власне видобування газу складає 20 млрд куб. м, тож послуги газотранспортної системи будуть затребувані в будь-якому випадку", - зазначив Макогон.

За його словами, транзитні потужності будуть оптимізовані, адже тоді не буде можливості дозволити собі утримання потужностей, які не будуть задіяні для транзиту.

"Ми маємо забезпечити економічно-доцільний тариф як для наших внутрішніх споживачів, так і для комерційних клієнтів. Це означає, що ми модернізуємо лише ті компресорні станції, які використовуватимуться, а інші поступово виводитимемо з експлуатації", - наголосив він.

Тож у разі повної відмови від транзиту територією україни – вже не можна буде сприймати ГТС як доступний запасний варіант. "Це не було б ані справедливою, ані реалістичною позицією", - підсумував голова ГТС.

Також,за його словами, у випадку зупинки транзиту - європейські країни стикнуться з втратою гнучкості української ГТС, хоча вона була запроєктована для швидкого забезпечення додаткового попиту в ЄС.

"Навіть шляхом збільшення за добу транзиту на 150-200 млн куб. м. Північні та Турецький потоки не мають такої гнучкості, тому ЄС потрібно буде вкладати мільярди євро в будівництво нових газосховищ та СПГ терміналів заради своєї енергетичної безпеки", - уточнив він.

Нагадуємо:

Раніше, Віцепрем'єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що відповіддю України на можливе завершення "Північного потоку-2" може стати повна інтеграція у європейський енергоринок.

Німецька компанія з видобутку природного газу і сирої нафти Wintershall Dea, яка є однією із п’яти учасників проєкту російського газопроводу "Північний потік-2", заявила про завершення фінансування через санкції США.

Раніше повідомлялося, що принаймні 18 європейських компаній припинили свою участь у проєкті "Північний потік-2" або перебувають у процесі виходу з нього через загрозу санкцій США. Серед них називалася і "Munich Rе".

США пригрозили санкціями кільком компаніям, що беруть участь в будівництві і сертифікації трубопроводу протяжністю близько 1200 кілометрів. Однак поки що США ввели санкції тільки щодо російської компанії "КВТ-Рус", якій належить російське трубоукладальне судно "Фортуна".

Трубопровід закінчений на понад 90%, і компанія "Газпром" та її західні партнери сподіваються закінчити його цього року.

Источник: epravda.com.ua

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