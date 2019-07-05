"Нормальне явище": Коломойський назвав війну на Донбасі "внутрішнім громадянським конфліктом"

Водночас він визнав наявність на Донбасі не лише російської техніки, а й російських військових

Олігарх Ігор Коломойський в інтерв'ю журналу НВ назвав війну на Донбасі "внутрішнім громадянським конфліктом".

"А у нас те, що сталося на Донбасі – це що сталося? … Це внутрішній громадянський конфлікт", – заявив він.

За словами Коломойського, конфлікт на Донбасі "ніким не інспірований, ніякою Росією", незважаючи на присутність там російської військової техніки і російських військових.

"Вона і зараз там є, російська техніка, і буде. Поки буде конфлікт, буде там російська техніка. Це реалії з життя. Так, вона там є. А у нас американська техніка з цього боку є. І що з цього? Джавеліни є у нас? Це чия техніка?", – заявив олігарх.

Водночас він визнав наявність на Донбасі не лише російської техніки, а й російських військових.

"Ми говоримо, що військові російські присутні на Донбасі. Це факт. Вони, правда, переодягнені у відпускників чи когось. У ДНР-ЛНР 1−2-й корпус, в усякому разі, те, що стосується офіцерського складу, то 100% там багато російських військовослужбовців, які поїхали у "відпустку" або у "відрядження", – виконувати інтернаціональний обов’язок. … І не робіть з цього катастрофу, – це нормальне явище", – сказав олігарх.

"Але у нас основа, шампур цього конфлікту, – це внутрішньоукраїнський конфлікт, який, до речі кажучи, готувався 20 років. Мінімум з 2004 року, з виборів Ющенко-Янукович. Тоді перший раз ясно було, що ми до цього готові", – наголосив Коломойський.

На думку голови товариства ветеранів АТО, юриста Кирила Сергєєва, подібна риторика спрямована на те, аби розв'язати Володимиру Путіну руки на Донбасі.

"Однією з умов виходу Путіна з війни може бути прийняття міфу про те, що на Донбасі громадянська війна. Відповідно, це може бути такою громадянською передумовою, аби дочекатися, поки цей міф стабілізується і Європа його на офіційному рівні прийме і тоді в Росії руки будуть розв'язані. Тоді можна буде використовувати вже такі речі, як Станиця Луганська, як плацдарм для якихось більш активних дій. І тоді вони зможуть сказати "Це не Росія, ви самі це визнали, це бойовики", – пояснив Сергєєв.

Нагадаємо, на початку березня Коломойський уже заявляв в інтерв'ю, що в Україні триває не війна з РФ, а громадянський конфлікт. Відповідаючи на питання, хто з ким воює на Донбасі, олігарх сказав: "Українці з українцями".

Проте він наголосив, що Росія підтримує одну сторону, і якщо б не її участь, конфлікт давно був би врегульований.

Источник: 5.ua

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