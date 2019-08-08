Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:23
Просмотров: 44

Норвегия заявила об агрессивном поведении России в Арктике

Норвегия заявила об агрессивном поведении России в Арктике

Власти Норвегии выразили обеспокоенность по поводу российских учений в Арктике Центр-2019, которые запланированы на конец августа

В Минобороны Норвегии назвали обучения тревожным признаком все более агрессивного поведения северного соседа, сообщает DW.

По данным норвежских властей, учения пройдут неподалеку от побережья провинций Нордланд и Тромсе.

Российские учения Центр-2019 пройдут вдоль Северного морского пути в российском Заполярье. Во время них будет опробована военная техника, специально разработанная для военных действий в Арктике.

Напомним, министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что Великобритания усилит военное присутствие в Арктике из-за России.

Источник: espreso.tv

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Російські окупанти створюють загородження із застосуванням мін, заборонених міжнародними конвенціями
Сегодня 10:33    27
"История 1945 года в Польше напоминает то, что случилось в Крыму в 2014": политзаключенный Сенцов написал статью для польского журнала
Сегодня 09:23    84
Дефективный БДК “Петр Моргунов” никак не могут запустить на испытания
Сегодня 09:12    93
В Кремле рассказали свою версию разговора Зеленского с Путиным
Сегодня 07:26    331
ГИБРИДНАЯ ВОЙНА. Стратегия и тактика гибридной войны России на примере Украины
Сегодня 06:49    98
У Лаврова заявили, что Украина должна СНГ 4,6 млн долларов
Сегодня 06:03    167
Пожары в Сибири: вертолет МЧС вместо тушить огонь переливает воду в реку. ВИДЕО
07.08.2019 09:35    240
Катастрофические пожары в Сибири останавливают добычу нефти
07.08.2019 07:48    217
Кремль на создание информационного хаоса вокруг МН-17 бросает все свои “иностранные” ресурсы
06.08.2019 09:25    153
Царь хороший, царь не знал: РФ обвиняет регионы в искажении статистики лесных пожаров
06.08.2019 07:26    254
Загрузка...
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 