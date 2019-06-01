Нові «дарунки» від братів: цивільних у Бахмуті обстріляли з гранатомета. ФОТО

Українська сторона СЦКК повідомила про продовження обстрілів з боку збройних формувань РФ населених пунктів вздовж лінії розмежування.

Про це йдеться у повідомленні штабу ООС у Facebook.

Активні бойові дії російсько-окупаційних військ створюють загрозу життю мирного населення та пошкоджують цивільну інфраструктуру Донбасу, зазначається у повідомленні.

«30 травня спостережною групою “Світлодарськ” української сторони СЦКК здійснено фотофіксацію за фактом обстрілу технічної території ТОВ «Бахмутський аграрний союз», яка розташована в межах населеного пункту Новолуганське Бахмутського району Донецької області.

За результатами фотофіксації встановлено, що 29 травня 2019 о 18.50 з боку збройних формувань Російської Федерації із напрямку Доломітного здійснено обстріл території ТОВ «Бахмутський аграрний союз» із автоматичного станкового гранатомету (АГС)», — повідомили в СЦКК.

На місці обстрілу спостережною групою “Світлодарськ” УС СЦКК зафіксовано пошкодження покрівлі виробничих приміщень.

Постраждалих серед працівників робочої зміни не виявлено.

Вказані факти свідчать про свідоме порушення збройних формувань РФ всіх можливих принципів гуманітарного права, додали в СЦКК.

Источник: sprotyv.info

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