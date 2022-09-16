Нові деталі по запланованій спецоперації Кремля - розвідка США

The New York Times:

Нові деталі по запланованій спецоперації Кремля, інформацію про яку розсекретила розвідка США, та участі в ній неформального власника окремих українських обленерго, готелів та казино – Олександра Бабакова

З 2014 року Росія таємно передала не менше 300 млн. дол політичним партіям, чиновникам і політикам у понад двох десятках країн і планує передати ще сотні мільйонів з метою вплинути на вибори, йдеться в резюме Держдепартаменту, підготовленому за результатами недавнього огляду американської розвідки.

Росія, ймовірно, передала ще більше коштів, які залишилися непоміченими, йдеться у документі.

"Кремль та його довірені особи перевели ці кошти у спробі сформувати іноземне політичне середовище на користь Москви", - йдеться у документі. У ньому також йдеться: "Сполучені Штати будуть використовувати офіційні канали зв'язку з цільовими країнами для обміну поки що секретною інформацією про російську діяльність, спрямовану на їхнє політичне середовище".

Документ Держдепартаменту був направлений у понеділок у вигляді телеграми до американських посольств у всьому світі, щоб узагальнити тези для американських дипломатів у розмовах з іноземними офіційними особами.

Нед Прайс, речник Держдепартаменту, підтвердив на прес-конференції у вівторок, що висновки щодо Росії є результатом роботи американських розвідувальних служб. Він додав, що втручання Росії у вибори було "нападом на суверенітет", подібно до війни Росії проти України. "Щоб боротися з цим, у багатьох відношеннях ми маємо привернути до цього увагу", - сказав він.

Повідомлення Держдепартаменту та оприлюднення деяких даних розвідки – це перші спроби адміністрації Байдена використати матеріали розвідки, щоб розкрити масштаби російського втручання у світові політичні процеси та вибори, а також закликати інші країни допомогти у боротьбі з цим.

Американські розвідувальні служби встановили, що Росія втручалася у президентські вибори 2016 року на користь Трампа, кандидата від республіканців, який переміг кандидата від демократів Хілларі Клінтон. Її методи включали використання кібероперацій для поширення дезінформації в Інтернеті. Співробітники американської розвідки також встановили, що Путін санкціонував кампанію, спрямовану на заподіяння шкоди кандидатурі Байдена, коли він балотувався проти Трампа в 2020 році.

У новому документі йдеться про те, що глобальні операції здійснюються цілою низкою російських відомств і приватних осіб, включаючи Федеральну службу безпеки та інші силові структури, а також діячів бізнесу.

У документі названо двох людей, Євгена Пригожина та Олександра Бабакова, близьких соратників Путіна, які брали участь у кампаніях впливу чи втручання. У квітні Міністерство юстиції звинуватило Бабакова, який також є російським законодавцем, та двох інших громадян Росії у змові з метою порушення санкцій США та шахрайства при управлінні "міжнародною мережею іноземного впливу та дезінформації для просування інтересів Росії".

Росіяни платять готівкою, криптовалютою, електронними грошовими переказами та розкішними подарунками, йдеться у документі. Вони переказують гроші через широке коло установ, щоб приховати походження фінансування, що називається практикою використання "cutouts". До цих установ входять фонди, аналітичні центри, організовані злочинні угруповання, політичні консультаційні фірми, підставні компанії та російські державні підприємства.

Гроші також передаються таємно через рахунки та ресурси російського посольства, йдеться у документі.

В одній азіатській країні російський посол передав мільйони доларів готівкою кандидату в президенти, йдеться у документі. Американські агентства також виявили, що останніми роками Росія використовувала фальшиві контракти та підставні компанії у кількох європейських країнах для передачі грошей політичним партіям.

"Деякі з таємних методів політичного фінансування Росії особливо поширені у певних частинах світу", - йдеться у документі. У ньому також йдеться: "Росія використовує державні підприємства та великі фірми для прихованого переміщення коштів у ряді регіонів, включаючи Центральну Америку, Азію, Близький Схід та Північну Африку, а також аналітичні центри та фонди, які особливо активні в Європі".

Минулого року, йдеться в документі, один з російських бізнесменів намагався використати проросійські аналітичні центри в Європі для підтримки ультраправих націоналістичних партій. У документі попереджається, що найближчими місяцями Росія може використати свій "набір інструментів прихованого впливу", включаючи таємне політичне фінансування, у широких регіонах світу, щоб спробувати підірвати санкції, введені проти Росії під керівництвом США, та "зберегти свій вплив у цих регіонах на фоні війни, що триває в Україні".

Хоча розвідувальні служби США вивчають втручання та вплив Росії на глобальні вибори протягом багатьох років, огляд розвідувань був замовлений вищими посадовими особами адміністрації цього літа, повідомили американські чиновники. Деякі висновки були нещодавно розсекречені, щоб їх можна було широко поширити. В огляді не розглядалося втручання Росії в американські вибори, яке спецслужби вивчали у рамках інших розслідувань, сказав один із американських чиновників.

За словами офіційних осіб, однією з цілей кампанії США щодо розкриття подробиць про російське політичне втручання та вплив є зміцнення демократичної стійкості у всьому світі, що є основою зовнішньої політики президента Байдена. Представники адміністрації зосереджені на тому, щоб країни, які взяли участь у минулорічному Саміті за демократію, який Байден провів у Вашингтоні, змогли зміцнити свої демократичні системи. Адміністрація планує незабаром скликати другий саміт.

У резюме Держдепартаменту перераховані заходи, які США та країни-партнери можуть вжити для пом'якшення наслідків російських кампаній політичного втручання, включаючи запровадження економічних санкцій та заборон на поїздки щодо відомих "фінансових посібників" та "суб'єктів впливу".

Департамент також рекомендував країнам координувати обмін розвідданими, покращити перевірку іноземних інвестицій, посилити можливості розслідування іноземного фінансування політичних партій та кампаній, а також забезпечити дотримання та розширення правил реєстрації іноземних агентів.

Департамент також рекомендував урядам вислати із країни співробітників російської розвідки, які, як з'ясувалося, брали участь у відповідних операціях із таємного фінансування.

У резюме Держдепартамент зазначив, що закликає уряди захищатися від таємного політичного фінансування "не тільки з боку Росії, а й з боку Китаю та інших країн, які наслідують цю поведінку".

Джерело: https://www.facebook.com/Chekalkin.Dmitriy

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