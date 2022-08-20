Нові нічні ракетні обстріли Харкова та області

Цієї ночі ворог завдав ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури в м. Харків та Харківській області.

Близько 1:00 ночі зафіксований приліт 2 ракет в інфраструктурний об’єкт Слобідського району м. Харків. Пошкоджено будівлю. Попередньо – без постраждалих. Інформація уточнюється.

Також цієї ночі зафіксовані ракетні удари по інфраструктурних об’єктах Харківського та Чугуївського районів області. Масштаби руйнувань уточнюються. Попередньо – без постраждалих.

Протягом минулої доби російські окупанти обстрілювали населені пункти Харківського, Богодухівського, Чугуївського та Ізюмського районів. Пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди. В Харківському районі обстріляний дачний кооператив.

За даними Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби госпіталізовані з пораненнями 5 цивільних. В м. Харків госпіталізований 35-річний поранений чоловік. В Богодухівському районі поранена жінка 62 років. В Харківському – двоє чоловіків, 59 і 66 років.

В Ізюмському районі під час роботи у полі на тракторі підірвався на міні 50-річний чоловік.

▪️На лінії зіткнення тривають запеклі бої. На Харківському напрямку ворог намагався прорвати нашу оборону в районі Борщової, але під вогнем наших захисників відступив з втратами.

В районі Ізюма окупанти пробували наступати поблизу Вірнопілля і Курульки, отримали відсіч і відступили.

Агентство Телевидения Новости