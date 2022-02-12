Нові супутникові знімки російської військової техніки на кордоні з Україною – фотогалерея
Супутникові фотографії від 9 та 10 лютого відображають масове скупчення російської військової техніки, включно із системами балістичних ракет.
Нова дислокація російських військ і техніки на аеродромі у Жовтневому, що на північ від Сімферополя. Жовтневе, Крим, 10 лютого 2022 року
На північно-західному узбережжі Криму нова дислокація бронетехніки Росії. Славне, Крим, 9 лютого 2022 року
Російське військове обладнання та нове розгортання військ у Новоозерному, Крим, 9 лютого 2022 року
10 лютого на аеродромі «Зябрівка» поблизу Гомеля (Білорусь), менш ніж за 25 кілометрів від кордону з Україною, виявили нове розміщення військ, техніки та гелікоптерів
Зображення дислокації поблизу Речиці. Речиця розташована на південно-східній Гомельщині у Білорусі, приблизно за 55 кілометрів від українського кордону. 9 лютого 2022 року
9 лютого на російський полігон «Курськ», приблизно за 100 кілометрів на схід від України, прибула бронетехніка та транспортери
Численні бойові групи та зони розміщення військ на Курському полігоні, 9 лютого 2022 року
Источник: radiosvoboda.org