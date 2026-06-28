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Нові втрати піхоти окупантів від «Альфи» СБУ
Оператори FPV-дронів Центру спецоперацій «Альфа» СБУ продовжують систематичну ліквідацію живої сили противника на фронті.
Лише за тиждень вони ліквідували та уразили близько 1600 окупантів.
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Джерело: https://t.me/SBUkr/17941
Темы: війна, могилізація, росія, сбу, україна