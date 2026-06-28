Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:01
Просмотров: 118

Нові втрати піхоти окупантів від «Альфи» СБУ

Нові втрати піхоти окупантів від «Альфи» СБУ

Оператори FPV-дронів Центру спецоперацій «Альфа» СБУ продовжують систематичну ліквідацію живої сили противника на фронті.

Лише за тиждень вони ліквідували та уразили близько 1600 окупантів.

Хочеш працювати так само ефективно в команді справжніх професіоналів? Заповнюй анкету та дізнавайся більше про відбір на alfa.ssu.gov.ua (http://alfa.ssu.gov.ua/)

Памʼятай: з тебе — характер, все інше забезпечимо ми!

Джерело: https://t.me/SBUkr/17941

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Думати, що сучасний підрозділ може обійтися без НРК, – утопія
Сегодня 10:44    96
Звітність про воєнні видатки: новий інструмент лояльності губернаторів рф
Сегодня 10:33    140
«Контракт 18-24: Дрони»: приєднуйся до «Фенікса» (ВІДЕО)
Сегодня 10:24    96
Брехня: «ЗСУ підпалили храм із мирними жителями в Костянтинівці. Усередині було 19 людей»
Сегодня 10:12    107
российская пропаганда запустила новую абсурдную волну дезинформации, направленную на демонизацию украинских военных
Сегодня 09:54    122
Валдайский невроз
Сегодня 09:37    136
Вперше в Україні арештовані криптоактиви передали в управління АРМА — держава отримала понад $8,3 млн.
Сегодня 09:30    112
Масштабуємо успіх конкурентних закупівель: стартує новий тендер на 155-мм снаряди збільшеної дальності
Сегодня 09:12    120
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 28 червня 2026 року від ДСНС
Сегодня 09:07    116
Навіщо Reuters пише про чергову можливість чергового ядерного удару по Україні?
Сегодня 09:02    158
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 