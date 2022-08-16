Нова “бавовна”у Криму: деталі
В анексованому Росією Криму біля Джанкоя чути вибухи і видно вогонь. Це підтверджує і Рефат Чубаров, один із лідерів Меджлісу кримських татар, пише BBC
Спочатку він написав у соцмережах, що міг бути удар по військовій частині росіян у селищі Азовське, а потім оновив пост, додавши, що “влучили у сховище боєприпасів, звуки від вибухів далеко прокочуються степом”.
Інформація про ці вибухи та відео з’явилась і в російських пабліках.
У міноборони РФ згодом повідомили про пожежу на майданчику зберігання боєприпасів у військовій частині.
Агентство “Крыминформ” пише, що у Джанкойському районі було два інциденти: пожежа на трансформаторній підстанції в Джанкої та детонація на складі боєприпасів у селищі Майське, що за кілометр від Азовського0.
В агентстві повідомляють, що в екстрених службах цю інформацію підтвердили.
Місцеві публікують відео пожеж у соцмережах. Там видно чорні клуби диму з різних точок.
У Росії кажуть про “детонацію боєприпасів”
Вибухи вже підтвердили й в російському міноборони. Але не можливий удар українських сил.
За їхніми словами, у Майському сталося “загоряння на території обвалованого майданчика тимчасового зберігання боєприпасів у військовій частині”.
“У результаті загоряння трапилася детонація боєприпасів”, – стверджують у російському відомстві.
За їхніми даними, серйозних постраждалих немає, пожежу гасять.
“Голова Криму” Сергій Аксьонов, який виїхав у село Майське, заявив, що серед місцевих постраждали двоє людей, але їхньому життю нічого не загрожує.
Українські військові поки що ніяк не прокоментували вибухи у Джанкої.
Радник керівника офісу президента України Михайло Подоляк написав, що окупований Крим – це не про туризм, а про “вибухи складів і зростання смертельної небезпеки для загарбників і злодіїв”.
“Демілітаризація в дії”, – написав він у твіттері.
Нова евакуація
Тим часом російські ЗМІ повідомляють, що у п’ятикілометровій зоні навколо палаючого складу в Джанкойському районі евакуюють населення.
Чубаров додав, що громадяни Росії вже висуваються в бік мосту через Керченську протоку. “Вас же попереджали одразу після Новофедорівки – не затримуйтесь, їдьте з нашого Криму завчасно… Ні, треба було вам чекати на Джанкой”, – додав він.
9 серпня постраждала військова база росіян в селищі Новофедорівка. Декілька потужних вибухів пролунали на території авіачастини і полігону.
Після цього на виїзді з Новофедорівки утворилися пробки з машин. Туристи та місцеві жителі намагалися залишити селище.
Пізніше українські військові та президент Зеленський повідомили, що на авіабазі згоріло щонайменше 9 російських літаків, що також підтверджують супутникові знімки.
Чи могли вдарити по Новофедорівці далекобійною зброєю, досі невідомо.