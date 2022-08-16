Нова “бавовна”у Криму: деталі

В анексованому Росією Криму біля Джанкоя чути вибухи і видно вогонь. Це підтверджує і Рефат Чубаров, один із лідерів Меджлісу кримських татар, пише BBC

Спочатку він написав у соцмережах, що міг бути удар по військовій частині росіян у селищі Азовське, а потім оновив пост, додавши, що “влучили у сховище боєприпасів, звуки від вибухів далеко прокочуються степом”.

Інформація про ці вибухи та відео з’явилась і в російських пабліках.

У міноборони РФ згодом повідомили про пожежу на майданчику зберігання боєприпасів у військовій частині.

Агентство “Крыминформ” пише, що у Джанкойському районі було два інциденти: пожежа на трансформаторній підстанції в Джанкої та детонація на складі боєприпасів у селищі Майське, що за кілометр від Азовського0.

В агентстві повідомляють, що в екстрених службах цю інформацію підтвердили.

Місцеві публікують відео пожеж у соцмережах. Там видно чорні клуби диму з різних точок.

У Росії кажуть про “детонацію боєприпасів”

Вибухи вже підтвердили й в російському міноборони. Але не можливий удар українських сил.

За їхніми словами, у Майському сталося “загоряння на території обвалованого майданчика тимчасового зберігання боєприпасів у військовій частині”.

“У результаті загоряння трапилася детонація боєприпасів”, – стверджують у російському відомстві.

За їхніми даними, серйозних постраждалих немає, пожежу гасять.

“Голова Криму” Сергій Аксьонов, який виїхав у село Майське, заявив, що серед місцевих постраждали двоє людей, але їхньому життю нічого не загрожує.

Українські військові поки що ніяк не прокоментували вибухи у Джанкої.

Радник керівника офісу президента України Михайло Подоляк написав, що окупований Крим – це не про туризм, а про “вибухи складів і зростання смертельної небезпеки для загарбників і злодіїв”.

“Демілітаризація в дії”, – написав він у твіттері.

Нова евакуація

Тим часом російські ЗМІ повідомляють, що у п’ятикілометровій зоні навколо палаючого складу в Джанкойському районі евакуюють населення.

Чубаров додав, що громадяни Росії вже висуваються в бік мосту через Керченську протоку. “Вас же попереджали одразу після Новофедорівки – не затримуйтесь, їдьте з нашого Криму завчасно… Ні, треба було вам чекати на Джанкой”, – додав він.

9 серпня постраждала військова база росіян в селищі Новофедорівка. Декілька потужних вибухів пролунали на території авіачастини і полігону.

Після цього на виїзді з Новофедорівки утворилися пробки з машин. Туристи та місцеві жителі намагалися залишити селище.

Пізніше українські військові та президент Зеленський повідомили, що на авіабазі згоріло щонайменше 9 російських літаків, що також підтверджують супутникові знімки.

Чи могли вдарити по Новофедорівці далекобійною зброєю, досі невідомо.

Агентство Телевидения Новости