Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:24
Просмотров: 97

Нова порція пекельних доставок для окупантів від операторів «Альфи» СБУ

Нова порція пекельних доставок для окупантів від операторів «Альфи» СБУ

Воїни Центру спеціальних операцій «Альфа» СБУ щодня перетворюють знайдені цілі на статистику втрат російської армії.

Лише за останній тиждень ударними БпЛА та іншими вогневими засобами вони знищили та уразили:

▪️ 4 танки

▪️ 7 ББМ

▪️ 22 артилерійські системи та РСЗВ

▪️ 9 засобів ППО та 4 системи РЛС/РЕБ

▪️ 598 одиниць автотранспорту

▪️ 1182 БпЛА, 79 їхніх розрахунків та 491 антену зв'язку

▪️ 348 ворожих позицій та укріплень

▪️ та багато іншого.

Крім того, на рахунку наших спецпризначенців — понад 1700 знешкоджених окупантів.

Хочеш так само ефективно нищити ворога? Тоді ставай частиною «Альфи» СБУ! Дізнавайся більше про відбір на alfa.ssu.gov.ua

З тебе — характер. Все інше забезпечимо ми.

Джерело: https://t.me/SBUkr/17857

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Зарплатний міраж: «росстат» намалював достаток, якого немає
Сегодня 11:05    71
росія протягом довгого часу не припиняє спроб привласнення української культури, яка їй не належить
Сегодня 10:51    85
«Кожна моя міна має робити свою справу»: прикордонник Аїд
Сегодня 10:40    88
Прокурори Херсонської області продовжують документування злочинів проти нацбезпеки.
Сегодня 10:29    87
Технологія розпаду: Як більшовики хакнули українське село
Сегодня 10:17    96
росія продовжує формувати нову систему управління на тимчасово окупованих територіях України
Сегодня 10:07    99
На узбережжі Туреччини виявили другий безпілотник за останні п’ять днів - ЗМІ
Сегодня 09:55    94
Велика Британія розробляє дешеву далекобійну зброю, яку можна буде розгорнути в Україні та яка не залежатиме від американських компонентів
Сегодня 09:35    104
Україна нарешті розпочинає спорудження Музею Революції Гідності та Меморіалу Героїв Небесної Сотні
Сегодня 09:14    91
З ухваленого Верховною Радою закону щодо перевірки суддів Верховного Суду зникла норма про міжнародних експертів
Сегодня 09:10    96
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 