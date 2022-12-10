Нова пошта встановлює бетонні укриття у містах України

Одне з перших з’явилось у Харкові. Споруда здатна захистити 50 людей, а її стіни прикрашають сцени з мирного життя міста. Нова пошта подбала про зручність сховища: усередині є лави, розетки, освітлення, обігрівачі та кулери з водою. Оснащене укриття генератором і старлінком.

На стінах зображено мирне життя Харкова. Колесо огляду, Харківський національний театр опери та балету, фонтан «Дзеркальний струмінь» – візитівки міста. Розписали споруду представники місцевої творчої групи Kailas-V.

Вони – автори таких відомих муралів як «Свята Джавеліна», портретів Тараса Шевченка та Кузьми Скрябіна у Харкові, Михайла Грушевського та Павла Скоропадського у Києві. Художникам знадобилося близько двох тижнів, аби перетворити залізобетонну коробку на витвір вуличного мистецтва.

Джерело: https://t.me/truexanewsua/66161

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