"Новая Таволжанка пуста. Тут находятся только бойцы РДК, другой власти в этом регионе нет. Раз Гладков не может контролировать свою территорию, мы будем разговаривать с его руководителями, которые находятся в Москве", — РДК

Ровно об этом ваш покорный слуга вчера и говорил. Теперь добровольцы будут целиться выше - в Москву.

Кремль недальновиден, поэтому с ним можно играть на "бравурном пафосе".

По имеющейся информации, под Затулина (который сообщил о том, что ни одна цель войны не достигнута) начали копать. Причем "копать" начали достаточно серьезно, выискивая биографические "идеологические погрешности", начиная с детства. Говоря проще, решили "переворошить архивы" и нашли там постоянную попытку идти на обострение, рискуя головой и карьерой. Параллельно ищут и доказательства в связи Затулина с западными разведками: Кремль полагает, что тезис о провале войны - это "методичка" западных сообществ. (Кремль, видимо, полагает, что на Западе в разведке сидят совсем идиоты, которые будут приказывать своим "агентам" концентрировать на себе внимание на антивластном кейсе).

Также у Кремля проблемы с Пригожиным, который "берега попутал" и решил, что он может брать в плен (а затем говорить о разоружении) достаточно высокие военные чины РФ. Кремль шепчется, что это опять происки "западных спецслужб", которые пропихивают Пригожина во власть Кремля, тем самым создавая политическую турбулентность, способную снести систему, а вместе с ней и всю Россию.

Кремль опять совершает ту же ошибку: Пригожин ведёт себя так ровно потому, что он может себя так вести. Пригожин - владелец единственной военной группировки, которая демонстрировала хоть какие-то локальные успехи за период боевых действий. Путин не "убирает" Пригожина ровно потому, что все остальные ЧВК, созданные "кланом карлика", вообще ничего из себя не представляют.

Так что в каком-то смысле Пригожин подвесил Путина за причинные места. Не имеет значения, реальна ли "власть" Пригожина над Путиным или с ним банально заигрывают альтернативные центры силового влияния. Важно лишь то, что сам Пригожин поверил в своё "уникальное" положение, чем могут пользоваться различные силы (в том числе те, за которые боится Кремль).

Напоследок поговорим про контрнаступление. Оно ещё не началось. Проходят "разведки боем". Находятся (довольно удачно) слабые места российской обороны. Через "кейс БНР" создаётся "зона уязвимости" для оккупантов. Дроны тоже выполнили свою логистическую задачу "отвода" кое-чего кое-куда "к столице".

Спусковой "сигнал" контрнаступления я дам. Достаточно интересным образом. Символичным я бы даже сказал.

А пока (как просят коллеги) "сохраняем полную информационную тишину".

Джерело: https://t.me/cynic2020/7906

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