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Новая Зеландия полностью победила COVID-19

Новая Зеландия полностью победила COVID-19

Новая Зеландия победила коронавирус — в стране больше нет активных случаев заболевания, поэтому внутри гражданам можно все, но вот иностранцев пока не пустят.

Новая Зеландия стала второй страной в мире, после Черногории, которая избавилась от заболевания. Премьер-министр страны объявила, что для граждан сняты все ограничения, наложенные ранее — публичные мероприятия могут проводиться с любым числом участников, маски носить не надо, а к людям можно приближаться на близкое расстояние, о чем весь мир уже успел подзабыть.

За время эпидемии в стране заболели 1154 человека и 22 человека умерли.

Попасть в этот «рай», правда, будет непросто. Новая Зеландия пока только рассматривает открытие границ с Австралией, о полетах из других стран речь не идет. Ожидается, что каждый приезжающий должен будет предъявить справку, что у него нет заболевания.

Источник: israelinfo.co.il

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Темы: эпидемия

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