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Новий прокурор САП вчетверте закрив справу "Роттердам +"

Новий прокурор САП вчетверте закрив справу Роттердам +

20 травня новий старший групи прокурорів Денис Демків у справі "Роттердам+" вирішив її закрити вчетверте – Національне антикорупційне бюро оскаржуватиме рішення до керівника прокуратури.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

У Бюро заявили, що рішення прокурору Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Демківа "викликає сумніви в його об’єктивності" з низки причин.

Так, воно було ухвалено у позаробочий час, без консультацій із детективами та належного вивчення матеріалів справи: понад 100 томів письмових матеріалів та 350 Гб відеозаписів допитів.

Прокурор також відмовив у заслуховуванні справи в присутності в.о. керівника САП та прокурорів групи. Зазначається, що інший прокурор САП має протилежну позицію щодо долі кримінального провадження. Він здійснює процесуальний контроль в справі з початку його розслідування та готовий представити обвинувачення в суді.

"НАБУ оскаржить рішення про закриття справи "Роттердам+" до в.о. керівника САП", – підсумували у Бюро.

Нагадуємо:

Генпрокурорка Ірина Венедіктова 5 травня змінила старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні "Роттердам+" Віталія Пономаренка, який тричі закривав це провадження.

У березні 2016 року Нацкомісія затвердила нову методику визначення оптової ринкової ціни на електроенергію. Згідно з нею, вартість вугілля у виробництві вугільно-теплової генерації рахувалась за формулою "вартість вугілля у порту Роттердам плюс вартість його доставки в Україну".

Через застосування нової формули теплові генерації, в тому числі генерації ДТЕК Ріната Ахметова і державне "Центренерго", стали продавати електроенергію дорожче.

Формула втратила чинність з 1 липня цього року у зв'язку з переходом України на новий ринок електроенергії.

8 серпня 2019 року детективи НАБУ у справі "Роттердам+" повідомили про підозру шістьом особам, зокрема ексголові Нацкомісії Дмитру Вовку та Бутовському.

За даними слідства, Вовк за попередньою змовою з групою інших осіб розробили та у 2016 році прийняли необґрунтований регуляторний акт, так звану "формулу Роттердам+".

Источник: epravda.com.ua

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