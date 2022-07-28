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Новий ранковий обстріл Чугуїва: є постраждалі

Новий ранковий обстріл Чугуїва: є постраждалі

Вранці 28 липня рашисти здійснили масований обстріл по Чугуєву Харківської області, в результаті чого сталося 3 пожежі у приватному секторі та багатоповерховому житловому будинку, повідомляють в ДСНС

Горіли житловий будинок та гараж на площі близько 80 кв.м., літня кузня та господарча споруда іншого маєтку на площі 120 кв.м., а також квартира у житловій 9-поверхівці. Крім того, в результаті обстрілу були частково пошкоджені балкони з 1-го по 5-й поверхи житлового 9-поверхового будинку. За попередніми даними одна особа постраждала.

До ліквідації цих пожеж було залучено 7 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 40 чоловік особового складу ДСНС. Остання пожежа була ліквідовано о 09:00.

Агентство Телевидения Новости

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