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Новий вид психологічних тортур: росіяни знущаються з полонених українців

Новий вид психологічних тортур: росіяни знущаються з полонених українців

Полонених навмисно вивозять нібито на обмін, а потім повертають у колонію і брешуть, що «Україна відмовилася їх міняти», повідомив омбудсмен Лубінець:

- Ми розглядаємо це як різновид тортур. Наголошуємо, що Україна не відмовилася від жодної людини, запропонованої російською стороною на обмін.

Ба більше, Україна постійно порушує питання щодо поводження з полоненими на міжнародному рівні.

- Завдяки цьому тиску умови утримання останнім часом покращилися. Про це свідчать і ті, хто повернувся з полону. Координаційний штаб працює для повернення кожного українця додому, – додав Лубінець.

Джерело: https://t.me/spravdi/22909

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