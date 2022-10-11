Новина зі США. Понеділок, 10 жовтня 2022. Два офіційні повідомлення прес-служби Білого Дому

«10 жовтня 2022. Президент Джозеф Р. Байден сьогодні розмовляв із президентом України Володимиром Зеленським. Він засудив ракетні удари Росії по Україні, в тому числі по Києву, і висловив співчуття близьким загиблих і постраждалих у цих безглуздих атаках. Президент Байден пообіцяв продовжувати надавати Україні підтримку, необхідну для самооборони, включаючи передові системи ППО. Він також підкреслив свою постійну взаємодію з союзниками та партнерами щодо продовження накладення санкцій на Росію, притягнення Росії до відповідальності за її військові злочини та звірства та надання Україні безпекової, економічної та гуманітарної допомоги».

«10 жовтня 2022. Заява президента Байдена щодо російських ракетних атак.

Сполучені Штати рішуче засуджують сьогоднішні ракетні удари Росії по Україні, включно з атакою на Київ. В результаті цих атак було вбито та поранено мирних жителів та знищено цілі без усякого військового призначення. Ці атаки ще раз демонструють повну жорстокість незаконної війни пана Путіна проти українського народу.

Висловлюємо співчуття рідним і близьким безглуздо вбитих сьогодні, а також бажаємо одужання пораненим.

Ці атаки лише ще більше зміцнюють наше зобов’язання підтримувати народ України скільки, скільки буде необхідно. Разом із нашими союзниками та партнерами ми продовжуватимемо нав’язувати Росії ціну за її агресію, притягати путіна та Росію до відповідальності за їхні звірства та військові злочини та надавати підтримку, необхідну українським силам для захисту своєї країни та свободи.

Ми знову закликаємо Росію негайно припинити неспровоковану агресію та вивести свої війська з України».

Джерело: https://www.facebook.com/igor.aizenberg.1

Новости портала «Весь Харьков»