Новина зі США. Понеділок, 16 травня 2022

Сенат Конгресу США провів у понеділок процедурне голосування, за результатами якого законопроект про надзвичайні бюджетні асігнування на допомогу Україні включено в порядок денний пленарного засідання у середу у тому вигляді, в якому законопроект прийняла 10 травня Палата Представників, без надуманої поправки, на якій наполягав республіканський сенатор Пол.

Це голосування було дуже важливим для відхилення поправки Пола.

"За" проголосував 81 сенатор, "проти" - 11 (усі - республіканці - сенатор Пол та найбільші прихільники Трампа у Сенаті - Хаулі, Тубервіл, Блекбурн, Лі та інші). 8 сенаторів не брали участі у голосуванні, як можна зрозуміти, через відсутність у залі.

Це голосування було дуже важливим, прийняття рішення протребувало 60 голосів.

Тепер шлях для прийняття законопроекту в цілому у середу відкритий. Можна сподіватися, що усі сенатори, які сьогодні підтримали процедурне рішення, проголосують у середу за прийняття законопроекта у цілому.

Законопроект передбачає, зокрема $11 мільярдів для передачі зброї Україні зі складів Пентагону за рішеннями президента та $6 мільярдів для закупівлі зброї для України у її виробників. Кошти виділяються до кінця фінансового року, тобто до 30 вересня.

Слава Україні! Слава ЗСУ!

Источник: facebook.com

Автор: Igor Aizenberg

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