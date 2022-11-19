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Новини цього часу однією строкою

● Ожидается, что в среду, 23 ноября, США объявят об уровне потолка цен на российскую нефть. К вечеру price cap должны одобрить страны G7, затем - послы стран ЕС.

● Турция с 1 декабря не будет пускать нефтяные танкера без страховки через проливы Босфор и Дарданеллы. Если к ней присоединятся датчане, и запретят предоставлять услуги лоцманов, Черное и Балтийское море будут практически закрыты для экспорта российской нефти по цене выше price cap.

● На порты Черного и Балтийского морей приходится более 60% морского экспорта российской нефти и нефтепродуктов.

● "Единственный способ вовлечь Польшу в войну россии против Украины – это перестать помогать Украине", - Премьер-министр Матеуш Моравецкий.

● ФСБ утвердила перечень важных для безопасности России военных сведений. Среди них оценка и прогнозы развития военно-политической, а также стратегической и оперативной обстановки. Прогнозировать будет запрещено с 1 декабря

● Япония. Импорт российской нефти и нефтепродуктов, тыс б/д

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● Rimac Nevera стал самым быстрым серийным электромобилем в мире - 412 км/ч в заводской комплектации без модификаций или настроек.

● Пока Маск привычно для себя кривляется в твиттере, из компании сегодня ушли, по оценкам Fortune, 1200 сотрудников — практически все "критические" команды инженеров, программистов etc. Люди не хотят с ним работать, не хотят ультиматумов.

Новини цього часу однією строкою

 

 

Новини цього часу однією строкою

Новини цього часу однією строкою

Новини цього часу однією строкою

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Новини цього часу однією строкою

Джерело: https://www.facebook.com/annopolsky

Новости портала «Весь Харьков»

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