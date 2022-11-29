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Новини цього часу однією строкою

Новини цього часу однією строкою

● Госдепартамент США одобрил продажу Финляндии вооружений на $323,3 млн, агентство по сотрудничеству в области оборонной безопасности Пентагона уведомило об этом решении конгресс. Речь идет о поставках в Финляндию 40 тактических ракет и четырех устройствах наведения AIM 9X Block II, 48 единицах управляемой авиабомбы AGM-154 Joint Stand Off Weapons (JSOW) и сопутствующего оборудования.

● В Женеве проходит международная конференция, посвященная растущим рискам, связанным с биологическим оружием. Видимо, развлечения ради позвали и Россию – послушать ее рассказы об американских биолабораториях в Украине.

● Financial Times: в этом году Европа нарастила на 42% объем импорта российского сжиженного газа, основными покупателями стали Франция, Бельгия, Нидерланды и Испания

● МВД РФ так и не смогло найти поставщика необходимых для ГИБДД 2,8 тыс. новых патрульных автомобилей. Ранее поставщиками полицейских машин выступали дилеры Skoda, Hyundai и АвтоВАЗа, однако в 2022 году МВД даже не объявило тендеры на закупки.

Джерело: https://www.facebook.com/annopolsky

Новости портала «Весь Харьков»

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