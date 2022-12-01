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Новини цього часу однією строкою

● Канада успішно завершила розміщення спеціальних облігацій суверенної підтримки України на 500 мільйонів канадських доларів (приблизно 370 мільйонів доларів США).

● Литва виділить додатково 13 мільйонів євро для підтримки України.

● Полное снятие санкций США с Венесуэлы все ближе: Мадуро анонсировал диалог «со всей оппозицией», чтобы обсудить перспективы «свободных, прозрачных и справедливых» выборов в стране.

● Нефть на низком старте.

● "В рамках пятого пакета инициатив по оказанию помощи Украине в области безопасности Армия США <...> заключила контракт на сумму $1,2 млрд с компанией Raytheon Missiles and Defense на поставку [Украине] шести батарей NASAMS, обучение и материально-техническую поддержку ВСУ"

● Нуриэль Рубини: Россия совершила экономическое самоубийство, в долгосрочной перспективе она мертва.

● Германская Uniper подает в суд на «Газпром», чтобы возместить убытки от недопоставки газа из РФ, сообщили в компании. Uniper оценивает текущие затраты на замену российского газа в €11,6 млрд.

Это только начало.

Джерело: https://www.facebook.com/annopolsky

Новости портала «Весь Харьков»

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