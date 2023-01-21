Новини держави-агресора коротко

● Ничего необычного, это престарелый прикорытный пудель Миронов получил в подарок кувалду от Пригожина, чем и не преминул похвастаться. Говорит, это «очень полезный инструмент», с помощью которого «мы вместе пробьем редуты нациков».

Вот этой кувалдой его и прикончат, когда своё отработает.

● В Московском метро по камерам задержали призывника, скрывавшегося от мобилизации.

В отделе 25-летний Никита Б. выяснил, что в его отношении возбуждено уголовное дело по статье «Самовольное оставление места службы». Прямо оттуда его отправили в Семёновский полк.

Ещё осенью Никита Б. пришёл в военкомат, чтобы показать медицинские документы о болезнях, но его тут же признали годным и отправили на службу. Парень был не согласен с таким решением и начал оспаривать его в суде. О том, что в его отношении возбудили дело, он не подозревал.

● Супругов из Минусинска, которые держали 14-летнюю дочь на цепи, чтобы уберечь от тлетворного влияния общества, приговорили к условному сроку.

● В студии у соловьева заявили, что даже если Россия лишится ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей — это не будет считаться поражением

Прогрев пошёл

● И немного о повысившемся уровне жизни россиян: «Семьи участников боевых действий имеют право на бесплатную газификацию».

Понимаете, да? Просто родившиеся в газовой Сверхдержаве не имеют такого права. Для этого обязательно отдавать сына или другого родственника на убой.

● О рекордах: коммунальные аварии в России происходят каждые семь минут, потому что коммунальные сети изношены более, чем на 90%.

Для их ремонта не хватает 4 трлн — ровно столько, сколько в этом году изъяли из Фонда национального благосостояния под «предлогом внеплановых расходов бюджета».

За матеріалами: https://t.me/slvn_pomet, @gulagru

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