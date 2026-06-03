Новини одним рядком 2.0

● Госсекретарь США Рубио сообщил, что соглашение с Ираном может быть достигнуто сегодня, завтра или на следующей неделе.

● США хотели бы прекратить продление лицензий на поставки нефти из россии, как только Минфин сочтёт это возможным, заявил Рубио.

● Украина и Молдова намерены начать официальные переговоры о вступлении в ЕС в июне, пишет Politico. Будапешт долго выступал против заявки Киева, но теперь венгерские чиновники дали понять, что перестанут препятствовать. Это позволит Украине и Молдове участвовать в официальных переговорах 15 июня на конференции в Люксембурге.

● Вірменія почала постачати квіти в Україну після введення заборони на їх ввезення до росії.ㅤ

● "Русские не очень довольны нашим сотрудничеством с Арменией. Я думаю, есть доказательства того, что они хотели бы, чтобы нынешний президент проиграл выборы в результате этих растущих отношений с США" — Рубио.

● Комитет по международной торговле Европарламента проголосовал за утверждение законопроекта о торговом соглашении США и ЕС, достигнутого в прошлом году. Законопроекту еще предстоит получить одобрение Европарламента в середине июня. ЕС отменит импортные пошлины на американские промышленные товары и предоставит льготный доступ на рынок для американской сельскохозяйственной продукции и морепродуктов. При этом, США оставят в силе пошлины в размере 15% на большинство товаров из ЕС.

● Катар и ОАЭ прибегли к тактике российского теневого флота для вывоза СПГ из Персидского залива.

● Габриэлюс Ландсбергис бывший Министр иностранных дел Литвы: Після кожної російської ескалації в країну НАТО ми чуємо, як лідери повторюють мантру «Ми стоїмо разом із...». Але ми могли б зробити набагато більше, ніж просто стояти осторонь. Наприклад — ми могли б створити європейсько-український оборонний союз. Фінансувати його за рахунок конфіскованих заморожених російських активів. Закрити небо над Україною, зробивши Україну та інші прифронтові країни безпечнішими. Ці речі цілком можливі, і ця робота могла б розпочатися вже сьогодні. Натомість я сумно згадую, як Британія та Франція «стояли разом із» Польщею у 1939 році, коли ту країну розчленовували. Це назвали Дивною війною, бо лише декларації про «підтримку» мало що значать на землі й нічого не роблять для запобігання справжній війні. Дії завжди говорять голосніше за слова, а зазвичай коштують набагато менше, ніж бездіяльність.

● Трамп назначил директора государственного ипотечного агентства главой разведки.

● РЕП. КІТІНГ: У мене є кілька запитань щодо нашого посланника, Стіва Віткоффа. Я маю на увазі, він довго зустрічався з путіним. Він вийшов з тієї зустрічі, кажучи, що путін надійний. Що цей воєнний злочинець — хороша людина. Що він йому довіряє. Віткофф навіть дав пораду Ушакову, одному з найвищих радників путіна, як лестити нашому президенту і як маніпулювати нашим президентом на користь росіян. Це не лише викликає занепокоєння і відчуття з мого боку, що він не справляється з роботою, але й колега з Комітету з питань збройних сил з іншого боку проходу, представник Бекон, сказав, що цього хлопця слід усунути. Я мушу вам сказати, це лише підсилює моє переконання, що врешті-решт в Україні мусить бути якийсь вид військового забезпечення на місці, не просто слова з путіним, щоб переконатися, що він зупиниться. І це цілком актуально для Балтії, бо вони наступні.

● На ПМЭФ приедет официальная делегация США впервые за несколько лет, подтвердили в кремле.

● ФРЕДЕРІКСЕН: Чому Данія, в багатьох аспектах, перебуває на передовій, коли йдеться про допомогу Україні. Як я це бачу, і я дотримуюся такої ж думки щодо цієї війни з самого початку, ця війна ніколи не стосувалася України. росія прагне реалізувати свої імперські мрії про створення більшої росії. І єдиний спосіб зробити більшу росію — це нападати на інші країни. Тому я не вірю, що вони зупиняться на Україні. Я бачу це як європейське питання для всіх нас. Якщо ми дозволимо росії вирішувати майбутнє України, то ми дозволили росії просуватися в інші європейські країни. Для мене це питання про майбутнє Європи. Ось чому ми були такими активними в забезпеченні того, щоб ви могли вести цю війну, і ось чому ми продовжуватимемо вас підтримувати.

● США хотели бы поддерживать отношения с Арменией из-за экономических причин и не заставляют эту страну «не дружить» с другими странами, заявил Марко Рубио.

● В правительстве Армении пообещали отправить на военные сборы людей, приезжающих из рф ради голосования на выборах.

● ХОДЖЕС: Хто є нашим ворогом найдовший час? росія. Чому ми не хочемо, щоб Україна розгромила їх? Це вирішило б головну проблему безпеки Європи на два чи три покоління. Ми виграємо, коли Європа стабільна та безпечна. Важливість союзників — це те, що не цінують у менталітеті MAGA чи серед ізоляціоністів загалом, які схильні казати: «То їхня проблема». Ні, усі ці речі пов’язані. Це наша проблема. І справа не лише в тому, чи маємо ми достатньо кораблів чи достатньо всього іншого, що нам потрібно для реалізації наших планів. Йдеться про наявність союзників. До речі, приблизно половина розвідувальної інформації, якою користується наш уряд, не надходить із американських супутників, вона надходить від союзників.

● Франция запретила израильским чиновникам участвовать в выставке оборонной техники Eurosatory в Париже 15 июня. Также 29 израильским компаниям, планировавшим посетить выставку, не будет разрешено демонстрировать наступательные системы вооружения, включая ракеты, самонаводящиеся боеприпасы или ракеты класса "земля-земля".

● Сьогодні Франція підтвердила, що нові українські винищувачі Dassault Mirage 2000-5F будуть оснащені далекобійними керованими бомбами AASM, надаючи Україні ще одну потужну платформу для ударів. Кожен Mirage 2000-5F здатен нести шість бомб AASM-250.

● Школьницу в Питере заставили писать ЕГЭ без трусов. 17-летняя девушка не смогла пройти металлодетектор из-за маленьких металлических колечек на нижнем белье. Ей пришлось снять трусы в туалете и отдать их учительнице по химии. Весь экзамен девушка просидела без трусов.

● В список литературы для школьников на лето вошли книги про СВО и Донбасс — Минпросвещения рф.

● В Курской области на АЗС «Роснефть» перестали заливать полные баки бензина и наливать его в канистры. По данным «Пепла», на заправках «Роснефти» в Курской области операторы откзываются наливать в бак более 20 литров 95-го бензина, а также не дают наливать АИ 92 в канистры.

● Продажу бензина в канистры на АЗС «Роснефти» в Белгородской области ограничили для «обеспечения безопасности». Министр экономического развития региона Максим Гусев прокомментировал многочисленные жалобы на проблемы с отпуском топлива в канистры. По его словам, сеть заправок ввела такие ограничения «для обеспечения безопасности при реализации топлива».

● Министр топлива, энергетики и угольной промышленности "ЛНР" Константин Роговенко сообщил о введении ограничений при отпуске бензина и дизтоплива на автозаправочных станциях в "ЛНР" — не более 20 литров в руки. Как пояснили в региональном Минтопэнерго, по результатам проведенного мониторинга «зафиксировано значительное увеличение спроса, что, в условиях проблем с логистикой, может вызвать дефицит топлива в дальнейшем».

● Главный госбанк кремля начинает массовые увольнения из-за проблем в экономике.

● В россии возродят обязательное преподавание студентам пропагандистского курса об основах режима путина.

● План по производству самолетов Ту-214 сократили вдвое.

● Академия наук отменила прогноз падения экономики после требования путина прекратить рецессию.

● россия установила рекорд по вывозу нефти с начала войны из-за остановки НПЗ.

● россия в 26 раз нарастила закупки бензина в Беларуси после рекордных ударов ВСУ по НПЗ.

● В россии начали готовить население к признанию невозможности победы над Украиной.

● Как сообщает Коммерсантъ цена летнего дизеля за день выросла на 3,5% и достигла годового максимума. Срок отгрузки вырос до 30 дней. Причина - остановка отгрузки с Волгоградского и Саратовского базиса, куда были нанесены удары 29 и 31 мая.

● В Петербурге начали ограничивать бензин на АЗС — Фонтанка. Часть петербуржцев столкнулась с ограничением 50 литров на чек, а заправки жалуются на перебои с поставками АИ-95. Нефтяники признают проблему, но связывают её со сбоем логистических поставок.

Джерело: facebook.com/annopolsky

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