Новини одним рядком 2.0

● Я планую запросити Його Величність короля Чарльза ІІІ здійснити державний візит до України вже цього року, — президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю The Guardian.

● Трамп может сделать посредником для мирных переговоров между россией и Украиной Иерусалимского патриарха.

● США в ООН заявили про стратегічний провал росії у війні в Україні. «Вторгнення росії в Україну стало стратегічним провалом. Її нафтопереробні заводи – у вогні. москва не може досягти своїх цілей на полі бою. Ескалація не змінить цього й лише створюватиме ризик погіршення катастрофи», — заявив Представник США при Економічній та соціальній раді ООН Дан Негреа під час засідання Ради Безпеки.

● Минобороны Украины: 43 предприятий критической инфраструктуры подали заявки на программу частного ПВО, 30 из них уже сбивают БПЛА.

● В Україні створили технологію, яка автоматизує 95% процесу перехоплення «Шахедів». Розробка вже успішно пройшла бойові випробування на Харківщині у підрозділі 12-го окремого центру спеціального призначення.

● Данія допоможе перенести частину підприємств українського ОПК на свою територію, — спікер парламенту країни Гаде. Він повідомив, що рішення вже ухвалені, зокрема, для виробництв повʼязаних з виготовленням реактивного палива.

● ЄС уже в червні переведе Україні 5,9 млрд євро на закупівлю та виробництво безпілотників, — голова євродипломатії Каллас.

● Зеленський провів розмову з Віткоффом та Кушнером, – журналіст Axios.

● росія заочно засудила до довічного ув'язнення Василя Кирющенка – сина режисера Олексія Кирющенка, одного з творців серіалу «Слуга народу», – ЗМІ. Після початку повномасштабного вторгнення 32-річний Кирющенко долучився до боротьби проти російської агресії та воює на боці України. російські силовики називають його одним із представників «російського добровольчого корпусу» (РДК) та звинувачують у причетності до рейду на територію Брянської області у 2023 році.

● Епопея з ухваленням нового Митного кодексу вийшла на фінішну пряму — проєкт документа схвалено урядом.

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● Федеральный судья США отменил требование Трампа о сборе $100 тыс. за визы H-1B

● «По просьбе Трампа Израиль прекращает удары по Ирану. Удары по югу Ливана продолжатся в ближайшие дни в полную силу. Мы будем наносить удары и по Дахии, если атаки на наши населённые пункты и граждан продолжатся», - заявил высокопоставленный израильский источник.

● Тегеран объявил о прекращении пусков по Израилю при условии, что ЦАХАЛ не будет атаковать Ливан, включая южную часть, где проходит операция против «Хизбаллы». Иранцы пытаются навязать новое сдерживание. Однако источники в израильском правительстве утверждают, что операция в Ливане продолжается. Ynet пишет, что Нетаньяху хотел нанести удар по Тегерану еще в четверг, но Трамп заблокировал этот шаг. Тем временем Иран отменил все внутренние рейсы до дальнейшего уведомления. В Израиле завтра занятий не будет; к среде готовят «защищенный формат» обучения.

● 21-й пакет санкций против россии может быть утверждён на этой неделе, заявила представитель ЕК Пинью. Ранее в ЕС отмечали, что новые меры заставят россиян ощутить последствия конфликта в повседневной жизни.

● В Латвии заблокировали Wildberries и другие российские сайты, включая РБК и книжный интернет-магазин «Лабиринт». По данным Национального совета по электронным СМИ, доступ к ресурсам был ограничен из-за угрозы национальной безопасности.

● Над Латвією винищувачі НАТО перехопили та збили безпілотник, який порушив повітряний простір країни.

● Молдова запустит производство дронов-перехватчиков из-за российской угрозы.

● Туск: Нікол Пашинян перемагає. Вірменія обрала безперервність і підтвердила свій проєвропейський курс. Важливий сигнал, що майбутнє регіону все ще пишеться.

● Страны ОПЕК+ четвертый месяц подряд решили увеличить добычу нефти.

● Центральные банки мира нарастили золотые резервы до максимума за столетие, демонстрируя рекордный спрос на актив в текущих геополитических условиях.

● США схвалили потенційний продаж Новій Зеландії п’яти багатоцільових морських гелікоптерів MH-60R Seahawk. Угода вартістю 1,5 млрд доларів охоплює як самі гелікоптери, так і супутнє обладнання.

● Министерство обороны Британии: "Швеция заключила сделку по поставке истребителей Gripen Украине. 30% от всех этих самолетов будут производиться в Британии."

● Державний департамент США схвалив потенційний продаж Республіці Корея комплектів JDAM для 907-кг та 227-кг авіаційних бомб і супутнього обладнання.

● Поздравляю премьер-министра Никола Пашиняна с переизбранием его партии, — Марко Рубио

● Пентагон вніс Alibaba, BYD, Baidu та NIO до списку компаній, пов’язаних із китайською армією — Reuters.

● Как сообщают западные СМИ, российский спутник «Рассвет», запущенный в марте, вошел в атмосферу после 75 дней на орбите, не выполнив ни одного орбитального маневра. У него даже не было времени совершить ни одного маневра на орбите, согласно данным отслеживания, опубликованным RussianSpaceWeb. Хотя официально этого не подтверждалось, спутник, обозначенный как Объект 4 с серийным номером 68363, был запущен 23 марта в составе первой партии спутников «Рассвет». В итоге он пробыл в космосе всего 75 дней. Согласно данным слежения, «Объект 4» постепенно терял высоту и не выполнял никаких маневров по входу в атмосферу Земли. Сообщается, что у космического аппарата произошла неисправность в двигательной установке, хотя российские власти не предоставили никаких объяснений. Это первая подтвержденная неудача для российского проекта широкополосного спутникового сообщения «Рассвет». Эта группировка, разработанная Бюро 1440, является частью плана россии по созданию общенациональной спутниковой интернет-сети. В общей сложности к 2035 году планируется запустить 900 спутников, чтобы обеспечить высокоскоростной доступ в интернет на всей территории россии и ее союзников. В отличие от этого, сеть Starlink, разработанная SpaceX и Илоном Маском, имеет группировку из более чем 7000 спутников, развернутых на орбите на высоте 550 км.

● ЗСУ знову вдарили по Чонгарському мосту. Рух зупинено

● россия рекомендует своим гражданам воздержаться от посещения Израиля.

● ФНС потребовала от регионов увеличить налоговые сборы с россиян во исполнение поручений путина по сокращению дефицита бюджетов, ведомство рекомендовало пересмотреть пониженные ставки для бизнеса и отменить неэффективные льготы.

● Игорь Эйдман - интересно: я сейчас изучаю материалы своего уголовного дела в россии. Там везде вместо «украинский язык» написано «этнический язык». То есть словосочетание «украинский язык», видимо, в российских юридических документах запрещено или нежелательно. Это чистой воды культурный геноцид: русские нацисты просто пытаются запретить само понятие украинской культуры и языка. «Украинский» — страшное слово, это то, что нельзя произносить. Вместо этого — какой-то «этнический» язык диких, видимо, племён. Понятно, почему украинцы так непреклонно сражаются с российскими колонизаторами: они понимают, что те хотят сделать с ними и их страной.

● россия предупредила Ереван о дополнительных ограничениях импорта после победы Пашиняна на выборах.

● Туроператоры сообщили о массовой отмене туров в Крым. Число гостиничных бронирований в Крыму с 24 мая по 6 июня 2026 года рухнуло на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в Севастополе — на 40%, следует из данных статистики. Так, с 24 мая по 6 июня в Крыму были отменены 79% бронирований, в Севастополе — 71%. По словам основателя сети туристических агентств Алексан Мкртчяна, на два новых бронирования в Крыму сейчас приходится десять отмен старых.

● Для студентов колледжей и техникумов в Крыму ввели дистанционный формат обучения, сообщил глава региона Развожаев. По его словам, решение приняли из-за атак ВСУ.

● Минэнерго россии работает над комплексом мер для устранения дефицита топлива в Крыму Об этом журналистам в понедельник заявил пресс-секретарь президента рф Дмитрий Песков.

● россиян ждут массовые увольнения уже в этом году. Каждая седьмая компания в россии готовит сокращения — исследование Teachbase. Такого не было с 2020 года. Первыми под увольнения попадут самые молодые работники и сотрудники старше 45 лет, не перестроившиеся под новые задачи. Самыми устойчивыми останутся миллениалы. Сократят в основном HR-специалистов, офисный «средний слой» и высокооплачиваемых «середняков», считают эксперты.

● россияне в мае забрали из банков рекордный за 30 лет объём наличных, пишет РБК. По данным ЦБ, в мае объём кэша в обращении увеличился ещё на 381,2 млрд рублей, что стало рекордом для этого месяца за всё время статистики (с 1995 года). В апреле объём наличных в экономике подскочил на 678,7 млрд рублей, в марте — на 301,1 млрд. Таким образом, с начала года бумажных банкнот в обращении стало больше на 1,09 трлн рублей. Это рекорд с пандемии, когда за январь–май россияне и бизнес вывели из банковской системы 1,39 трлн рублей наличных.

● Спутник российского «аналога Starlink» вышел из строя и сгорел в атмосфере.

● россиянина оштрафовали за «дискредитацию» армии во время звонка по WhatsApp.

● ВЦИОМ прекратил публиковать реальный рейтинг путина после падения ниже 30%

● Ходорковского заочно приговорили в россии к 10 годам колонии по делу о военных «фейках».

● В кремле испугались ликвидации путина по сценарию иранского аятоллы и отключили камеры наблюдения вокруг президента.

● Школьников заставят записывать воспоминания участников войны в Украине для «Народного цифрового архива СВО».

● Цена каждого километра для москвы взлетела: если осенью на квадратный километр уходило 67 солдат, то в мае — уже под две сотни.

● россиянина оштрафовали за личный разговор по WhatsApp. Петербуржца Дмитрия Тимофеева оштрафовали на 30 тысяч рублей за «дискредитацию армии». Донос на него накатал собеседник.

● В россии сделают «ГосVPN». Он будет доступен только российским разработчикам, чтобы обеспечить доступ к зарубежным ресурсам, работа которых затруднена в стране.

● Военкоматы начали собирать реальные адреса проживания россиян. По данным «Школы призывника», в реестре у некоторых военнообязанных появились реальные адреса, которые они никогда не сообщали.

● Искусственный Интеллект создаст в россии дополнительную потребность в 250 тыс. IT-специалистов, сообщил министр труда рф Котяков. Во всем мире людей из-за ии увольняют, а в рф ии создаст потребность.

● Спикер Совфеда рф заявила, что россия остаётся неотъемлемой частью Европы, и подчеркнула невозможность её «изоляции»

● ПМЭФ предложили отключить россию от мирового интернета ради защиты от Запада. Правда, не учли одного — каждый второй россиянин уже пользуется VPN.

● В первые пять месяцев 2026 года путин всего лишь дважды покидал москву для поездок внутри россии

Джерело: facebook.com/annopolsky

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