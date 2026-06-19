Новини одним рядком 2.0

● Трамп попросить американські оборонні компанії виробляти ракети за ліцензією в Європі та Україні, — Bloomberg з посиланням на джерела.

● Кая Каллас Заместитель председателя Европейской комиссии: Росія не виграє цю війну. І Україна зараз сильніша на полі бою. Сьогодні з лідерами ЄС ми обговоримо, як ще більше посилити тиск на Кремль і підштовхнути його до переговорів. Швидке ухвалення нашого 21-го пакета санкцій стане важливим кроком у цьому напрямку.

● БпЛА Hellcat, створений з урахуванням досвіду українських бійців та інженерів, був представлений компанією Red Cat Holdings в рамках виставки Eurosatory 2026.

● Українська компанія Depthon Systems спільно із американським партнером розробили безпілотний морський катер SeaHive 5.0, який здатний нести на борту дрони. Як стало відомо з офіційної брошури комплексу та коментарів представника компанії для «Мілітарного» на міжнародній виставці Eurosatory в Парижі, SeaHive розроблений для проведення тривалих операцій на морі. Його головна особливість — наявність модульної палуби із шістьма контейнерами для запуску безпілотників. Основне завдання безекіпажного катера полягає у забезпеченні ураження цілей за межами прямої видимості. Платформа є багаторазовою, проте, за необхідності, цей морський дрон також може бути перероблений на камікадзе. Згідно з технічними характеристиками, максимальна швидкість SeaHive становить 40 вузлів, а крейсерська — 22 вузли. Автономність ходу платформи сягає 72 годин, а максимальна вантажопідйомність 250 кг. Операційний радіус дії катера становить до 300 морських миль.

● Брент - 76,7 (-3,6%)

● Дорогая, вредная и бесполезная. Ученые ведущего технологического института США разгромили ядерную чудо-ракету Путина.

● США выпустили предупреждение для своих граждан в России из-за атак БПЛА и вновь призвали не ездить в страну, заявили в Госдепе. Там отметили, что при обнаружении дронов следует немедленно укрыться и не приближаться к ним, а также напомнили о запрете на фото последствий атак.

● Глава НАТО вслед за министром войны США заявил о необходимости построить НАТО 3.0

● Процес позбавлення Угорщини права голосу за статтею 7 буде призупинено до осені, заявив прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадьяр після переговорів із президентом Європейського парламенту Робертою Метсоловою.

● Кая Каллас Заместитель председателя Европейской комиссии: Росія відступає: військово, економічно та політично. Тепер настав час надавати Україні ще більшої підтримки та чинити ще більший тиск на Росію, щоб покласти край війні.

● НАТО должно вернуться к роли "настоящего военного Альянса", который придерживается жесткой линии и способен самостоятельно обеспечивать безопасность Европы, — министр войны США Пит Хегсет.

● Выдано разрешение на строительство первой в мире термоядерной электростанции. Американская компания Helion Energy получила от властей штата Вашингтон разрешения на строительство и эксплуатацию первой в мире коммерческой термоядерной электростанции. Это делает ее лидером в гонке за создание практически неисчерпаемого источника чистой энергии. Если Helion выполнит свои обещания, то электростанция заработает уже через два года.

● Президент Дональд Трамп применил Закон о производстве в целях обороны, чтобы позволить министру войны укрепить цепочки поставок боеприпасов для таких важнейших компонентов, как взрыватели, детонаторы и системы наведения.

● США ведут переговоры c руководством Кубы о «возможных переменах» в республике, заявил Вэнс. По его словам, отношения между странами станут лучше, если в Гаване примут «разумные решения».

● Трамп: «Якщо я продовжу їх бомбардувати, кораблі залишаться заблокованими. Це коштує 500-600 млн доларів на день. І за 4 тижні в нас не буде більше запасів [нафти]. У нас їх не буде. Ви хочете побачити хаос?»

● Іспанська компанія ARMMO Defense Technologies представила новий безпілотний надводний апарат ARW39CAT-A.

● Lockheed Martin представил новую версию РСЗО HIMARS под названием HIMARS FLEX. Теперь ракетная система становится еще более модульной и многофункциональной, а также получает удвоенный боекомплект, как на M270. Вместо одного пускового контейнера на 6 ракет GMLRS/GMLRS-ER, 1 ракету ATACMS или 2 ракеты PrSM, система HIMARS FLEX несет сразу два контейнера. Кроме того, помимо тактических баллистических ракет, HIMARS FLEX может выступать в качестве ПУ для 8 ЗУР Patriot PAC-3 MSE.

● В Канаде состоялась закладка эсминца Fraser типа River.

● 13 років російською тюрми за донат на 150 грн. Російська репресивна машина набирає максимальних обретів в Запорізької області.

● Лавров пообещал, что Россия теперь начнёт проводить «массированные групповые удары на регулярной основе».

● «Предположения о том, что ситуация на поле боя меняется в пользу ВСУ, категорически неверны», заявил Ушаков.

● «Всё будет нормально. Это не просто слова. Я в этом уверен», заявил сенатор Джабаров, комментируя сегодняшние удары по объектам Москвы. «Они делают это, чтобы вызвать недовольство людей, однако достичь этого не удастся», добавил он.

● Нефтяной дождь прошёл в Подмосковье. В Железнодорожном в Балашихе замечены осадки со следами нефтепродуктов.

● Ушаков: удары ВСУ по Москве не приближают личные контакты Путина и Зеленского.

● «Не надо расчехлять атомное оружие. Очевидно, что СВО близится к концу», заявил депутат Люлин. По его словам, чем ближе крах киевской хунты, тем больнее укусы.

● Власти Крыма рассматривают дополнительные пути поставок топлива на полуостров по суше, заявил министр топлива и энергетики республики Воронкин.

● Институт друга Путина сорвал импортозамещение чипов Intel.

● Жителям подмосковных Котельников отказались сообщить адреса бомбоубежищ из-за отсутствия военного времени.

● «Репутация важнее безопасности». Москвичи пожаловались на отсутствие оповещений и сирен во время удара дронов.

● ГосТВ уделило крупнейшей за все время войны атаке дронов на Москву около минуты.

● Пропагандисты призвали сажать и пытать москвичей, снимавших на видео удары дронов.

● «Укрой ушко уголком одеяла и спи». Z-пропагандисты призвали москвичей не обращать внимания на беспилотники после крупнейшей атаки за войну.

● Повторный удар по НПЗ в Москве полностью парализовал нефтеперерабатывающий завод, поскольку предварительная атака вывела из строя первую главную установку, а повторная повредила вторую, Reuters.

● В Воронежской области начали отключать свет на улице во время угрозы атаки дронов, пишет Коммерсантъ. Без света дронам сложнее попасть в критическую инфраструктуру, объяснили в администрации Ольховатского городского поселения.

● В Крыму остановлено движение по ЖД. Поезд на Москву отменен

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● Кількість мемів, через прильоти в Капотню, просто захмарна. Тож, відібрав кращі, на мій погляд. Тут роботи Діми Коваленка, Олексія Голобуцького, Володимира Попова, Станіслава Чепурко, Sasha Mor та багатьох інших авторів, чиє авторство мені невідомо. Але вони всі вогонь! - t.me/BerezaJuice

Джерело: facebook.com/annopolsky

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